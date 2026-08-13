Cultura POP

El nuevo set Commander de las cartas Magic: the Gathering es una colaboración con Hatsune Miku

Cartas no hologramas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Magic: The Gathering lanzó su nueva colaboración en un set de Secret Lair con la estrella idol virtual Vocaloid, Hatsune Miku. Este es un mazo preconstruido de Commander compuesto por 100 cartas, listo para jugar, que celebra a la icónica artista y está repleto de cartas nuevas con una identidad de colores verde y blanco. Este mazo de Commander incluye 12 cartas foil sin borde con nuevas ilustraciones, 7 Llanuras y 7 Bosques foil con ilustraciones completas y 74 reimpresiones no foil.

Además, incluye 10 fichas de doble cara no foil, una carta Commander para exhibir de Trostani, Selensya’s Voice y una caja para el mazo. Entre las cartas se incluyen Archangel of Thune, Aetherflux Reservoir, Voice of the Blessed y más, pero lo que más llamó la atención fue el proceso de compra para evitar acaparadores y apoyar a coleccionistas verdaderos. En esta ocasión, Secret Lair ofreció un periodo de 24 horas para que los jugadores pudiesen adquirir el producto.

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El mazo Secret Lair Commander Deck: Hatsune Miku de Magic: The Gathering se vende exclusivamente en la tienda de Secret Lair por $150 USD.

Recientemente, Hatsune Miku también tuvo una colaboración con Persona 5 Royal a través de Project Sekai: Colorful Stage, con su propia figura Fuwa Puchi que viste el traje de Violet.

🌹🎭

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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