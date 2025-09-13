El precio de las nuevas figuras Amiibo se sale cada vez más de las manos y son prácticamente un lujo

Nintendo presentó una nueva serie de figuras Amiibo durante su más reciente Direct, coleccionables NFC que cerca de 11 años después de su lanzamiento siguen rondando. Sin embargo, la Gran N posteriormente compartió información sobre el precio de los Amiibo de Kirby Air Riders y estas serán, por mucho, las figuras más caras que hemos visto hasta la fecha de estos coleccionables nintendianos.

El Amiibo de Kirby & Warp Star está previsto junto con Bandana Waddle Dee & Winged Star. Estas figuras de Kirby Air Riders tienen cada una un costo de $50 USD, cerca de 200 mil pesos colombianos. El par quedarían en abrumadores 400 mil pesos colombianos, técnicamente un bien de lujo y muy lejos de primera necesidad.

Para quienes tengan curiosidad por las nuevas figuras Amiibo de Metroid Prime 4: Beyond, donde tenemos dos de Samus y una del cazarrecompensas rival Sylux; Samus & Vi-O-La es la más cara a $40 USD, seguro por la moto. Pero tanto la de Samus sola y Sylux cuestan $30 USD cada una. No es tan escandaloso, pero estamos muy lejos de los días cuando estas figuras costaban 15 dólares, seguro también culpa de más de una década de inflación.

Finalmente, los dos nuevos Amiibo de Super Mario Galaxy tendrán un precio de $40 USD cada uno. Ya sea Rosalina o Mario, son de un tamaño más grande comparado con una figura Amiibo tradicional.

Todos los nuevos amiibo ya están disponibles para reservar en Best Buy y Walmart en el caso de Estados Unidos, mientras que Amazon es otra opción de poder hacerse con éxito la preorden.