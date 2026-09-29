El primer set oficial de LEGO Dragon Ball deja ver las primeras imágenes de Shen Long / Shenron y Goku

El primer set oficial de LEGO basado en Dragon Ball, está dedicado a Shen Long o Shenron, el dragón titular que concede deseos a quien reúna las siete esferas namekianas terrestres creadas por Kamisama. Después del ‘teaser’ oficial presentado por la cuenta oficial de LEGO en Instagram, vemos algunas imágenes de cómo lucirá Shen Long y la versión pequeña de Goku, dado el logo que acompaña este set. Recientemente también conocimos las minifiguras de Dragon Ball de MegaHouse de la serie YuraColle.

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Este próximo set de LEGO Dragon Ball con Shenron y Goku contará con un total de 1760 piezas, incluye igualmente una minifigura de Goku joven, así como las esferas del dragón y la nube voladora. Tendrá un precio de venta de $180 USD. La fecha de lanzamiento prevista para este primer set de LEGO Dragon Ball es el 1ro de noviembre del 2026.

Este modelo LEGO de Shen Long y Goku es solo el primero de muchos que están previstos sobre Dragon Ball. En 2027, The Lego Group ampliaría su oferta con toda una línea de sets basados ​​en Dragon Ball Z. Aunque aún no se han revelado los detalles sobre el contenido de estos sets, es casi seguro que incluirán recreaciones de algunos de los momentos y batallas más emblemáticas de la serie. Sin duda se incluirán minifiguras adicionales de personajes como Vegeta, Piccolo, Gohan, Freezer, Bulma y muchos más.