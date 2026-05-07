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El set de juego Super Mario Galaxy – Yoshi Egg recrea el paso del dinosaurio por Nueva York como en la película y también es un huevo gigante

Un Yoshi suelto en Brooklyn.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Super Mario Galaxy: La película dejó una buena cantidad de juguetes con el estreno de la misma y estos se mantienen muy vigentes para los pequeños que quieren continuar las aventuras de los hermanos fontaneros en el mundo real. Este es a la vez un huevo gigante de Yoshi y un set de juego de doble cara. Disfrazado como un huevo de dinosaurio completamente cerrado, los dos paneles se abren para revelar momentos de la película, donde conocemos a Yoshi y cómo se transporta para encontrarse con Mario.

set juego Yoshi huevo
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set juego Yoshi huevo
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Como bien sabemos quienes vimos la película de Super Mario Galaxy, Yoshi da un largo paseo por Nueva York antes de su primer encuentro con Mario y Luigi. El lado de la ciudad de Nueva York incluye las calles con el museo, un esqueleto de tiranosaurio y una puerta. El otro lado incluye una tubería de teletransporte con rocas deslizantes, ruinas con murciélagos que se activan con un botón y un Pokey que aparece, presuntamente en Tostarena.

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set juego Yoshi huevo
set juego Yoshi huevo
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El set Incluye figuras de Yoshi de 3,8 cm y Mario de fuego. Cada figura tiene tres puntos de articulación y es compatible con la mayoría de las otras figuras promocionales. Este set con forma de huevo se une a otro hueve de Yoshi que literalmente se puede quebrar para dar nacimiento al dinosaurio, pero no volver a rearmar. También había figuras de Super Mario Galaxy en la Cajita Feliz de McDonald’s y un balde de Yoshi cuyo huevo sirve de crispetera. Yoshi totalmente apropiado de la mercancía de la película.

Por si fuera poco, Yoshi tiene app y pronto lanza su nuevo título exclusivo para Switch 2, continuando la racha de exposición como personaje favorito de chicos y especialmente grandes.

🦖

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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