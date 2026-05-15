El set de LEGO de Minas Tirith – El señor de los anillos, es magnífico, grande y costoso hasta para el rey de Gondor

LEGO presentó oficialmente su nuevo y más grande set de El señor de los anillos hasta la fecha, una recreación de la Ciudad Blanca, Minas Tirith, compuesta por 8278 piezas. Disponible para reservar por 650 dólares estadounidenses, el set se lanzará el 1ro de junio para los miembros del programa de recompensas gratuito de LEGO, Lego Insiders, mientras que el 4 de junio tendrá un lanzamiento mundial. Además, quienes realicen una compra entre el 1ro y el 7 de junio recibirán de regalo el set Lego Icons: El señor de los anillos – El ariete de Grond.

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Basado en la icónica ciudad que aparece en El señor de los anillos: El retorno del rey de Peter Jackson, el set de Minas Tirith es un diorama que combina una extensa vista de la ciudadela con detalladas escenas interiores, incluyendo la sala del trono. Una vez montado, el set mide más de 59 cm de alto, 62 cm de ancho y 37 cm de profundidad. Necesitarás mucho espacio para exhibirlo en todo su esplendor, aunque difícilmente podrás recrear la boda de Aragorn y Arwen con todos sus invitados como al final de la película.

El set también incluye las siguientes 10 minifiguras:

Aragorn (con el atuendo del rey Elessar)

Arwen

Denethor (con tomatitos)

Faramir

Gandalf el Blanco con Shadowfax

Guardias de Gondor (cuatro en total)

Peregrin Took

Como se mencionó, este es el set de El señor de los anillos más grande de LEGO hasta la fecha, superando con creces lanzamientos anteriores como la Torre de Rivendel y la Torre de Barad-dûr. Todos estos sets aún están disponibles para reservar si deseas completar tu colección, junto con kits más pequeños de El señor de los anillos como el Casco de Sauron y el set del Balrog con Gandalf el Gris con la icónica frase «You shall not pass!»