Cultura POP

El «sukulento» meme de Joey celebra con una nueva figura coleccionable los 25 años del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

"Oie pero ke sukulento".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Para celebrar el aniversario 25 del legendario anime Yu-Gi-Oh! Duel Monstersque técnicamente cumple 26 años en abril– , Katsuya Jonouchi / Joey Wheeler se une a la serie Artfx J de Kotobukiya con una figura coleccionable completamente nueva. Su enérgica pose, con los puños apretados y una sonrisa convertida en meme, se recrea a partir de una nueva ilustración conmemorativa del animador Takahiro Kagami. Cada detalle, hasta las yemas de los dedos, ha sido meticulosamente elaborado para capturar la esencia elegante y poderosa del arte de Kagami.

Esta es la primera figura que representa a Joey con la camiseta que usó durante el arco de ‘Battle City’, por lo que incluso los coleccionistas que ya poseen figuras anteriores, podrán disfrutar de este lanzamiento en octubre del 2026 con una perspectiva renovada. Así, Joey se une a Yami Yugi, Yugi Muto y Seto Kaiba, los apasionados duelistas queridos por generaciones de fanáticos.

- Publicidad -
Yu-Gi-Oh Joey figura meme
Yu-Gi-Oh Joey figura meme

Es muy probable que la particular mueca de Joey incluida como bonus en la figura sea más conocida por un popular meme. Sin embargo, la verdadera razón a tan inusual expresión se debe al luchador profesional Antonio Inoki, el legendario fundador de New Japan Pro-Wrestling. El director de animación Takahiro Kagami confirmó en 2019 que la notable barbilla y la apasionada personalidad de Joey, se basaron en el icono de la lucha libre japonesa.

Yu-Gi-Oh Joey figura meme
Yu-Gi-Oh Joey figura meme

Eso no quita que el rostro de Joey sea utilizado en múltiples memes que deseen expresar desbordante deseo lujurioso, utilizando expresiones como «Ke sukulento» u «Oie ke riko». Así que esta es básicamente la figura del meme de Joey y puede ser tuya por $160 USD, si la reservas antes del 7 de abril. Si la preordenas después de esa fecha, estaría sujeta a disponibilidad. Katsuya Jonouchi (Joey Wheeler) -Passionate Duelists- Peak Form mide 220 mm de altura y está hecha en materiales PVC, ABS y acrílico.

🎎

Coleccionismo de figuras

La nueva figura coleccionable de Nemesis basada en Resident Evil 3 Remake hecha por Capcom Figure Builder es gigante
La nueva figura coleccionable de Nemesis basada en…
Conoce las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película en los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s
Conoce las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy:…
LEGO Super Mario finalmente presentará las minifiguras del Reino Champiñón y Luigi de Mario Kart ya se puede reservar
LEGO Super Mario finalmente presentará las…
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de…
Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys
Su nombre es Bond, James Bond,…
Más de:
Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!
La nueva figura coleccionable de Nemesis basada en Resident Evil 3 Remake hecha por Capcom Figure Builder es gigante
Super Mario Galaxy: La película obtiene un récord Guinness a la crispetera más pequeña del mundo
KPop Demon Hunters: Huntr/X y Saja Boys también invaden los Combos Adultos de McDonald’s
Cartagena será sede de la Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) en mayo de 2026
Digimon UP para iOS y Android es la «Digievolución» del V-Pet original
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior ¿Por qué no hay más idiomas en Undertale además de inglés y japonés? Básicamente Toby Fox no cree que su visión se reflejaría igual
No hay comentarios

Lo último

¿Por qué no hay más idiomas en Undertale además de inglés y japonés? Básicamente Toby Fox no cree que su visión se reflejaría igual
Videojuegos
Hajime no Ippo: el estreno del capítulo 1516 del manga se ha pospuesto por una pausa indefinida del autor
Anime y Manga
Así es la actualización «Juega a tu manera» de PEAK
Videojuegos
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Reseña (PS5)