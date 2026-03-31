El «sukulento» meme de Joey celebra con una nueva figura coleccionable los 25 años del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

Para celebrar el aniversario 25 del legendario anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters –que técnicamente cumple 26 años en abril– , Katsuya Jonouchi / Joey Wheeler se une a la serie Artfx J de Kotobukiya con una figura coleccionable completamente nueva. Su enérgica pose, con los puños apretados y una sonrisa convertida en meme, se recrea a partir de una nueva ilustración conmemorativa del animador Takahiro Kagami. Cada detalle, hasta las yemas de los dedos, ha sido meticulosamente elaborado para capturar la esencia elegante y poderosa del arte de Kagami.

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Esta es la primera figura que representa a Joey con la camiseta que usó durante el arco de ‘Battle City’, por lo que incluso los coleccionistas que ya poseen figuras anteriores, podrán disfrutar de este lanzamiento en octubre del 2026 con una perspectiva renovada. Así, Joey se une a Yami Yugi, Yugi Muto y Seto Kaiba, los apasionados duelistas queridos por generaciones de fanáticos.

Es muy probable que la particular mueca de Joey incluida como bonus en la figura sea más conocida por un popular meme. Sin embargo, la verdadera razón a tan inusual expresión se debe al luchador profesional Antonio Inoki, el legendario fundador de New Japan Pro-Wrestling. El director de animación Takahiro Kagami confirmó en 2019 que la notable barbilla y la apasionada personalidad de Joey, se basaron en el icono de la lucha libre japonesa.

Eso no quita que el rostro de Joey sea utilizado en múltiples memes que deseen expresar desbordante deseo lujurioso, utilizando expresiones como «Ke sukulento» u «Oie ke riko». Así que esta es básicamente la figura del meme de Joey y puede ser tuya por $160 USD, si la reservas antes del 7 de abril. Si la preordenas después de esa fecha, estaría sujeta a disponibilidad. Katsuya Jonouchi (Joey Wheeler) -Passionate Duelists- Peak Form mide 220 mm de altura y está hecha en materiales PVC, ABS y acrílico.