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El tercer set de LEGO Zelda: Ocarina of Time es una corajuda estatuilla de Link y Epona basada en el arte original, cuándo sale

¡Galopad pequeña Epona!

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Nintendo y The Lego Group anunciaron durante el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct el tercer set de LEGO basado en la saga y en Ocarina of Time. Este llega después de los sets del Gran Árbol Deku y la Batalla final contra Ganondorf. El título oficial es LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona, representando la versión adulta de Link montando a su fiel corcel, tal como aparece en el clásico arte de Nintendo 64 y en el próximo ‘remake’ para Switch 2.

De acuerdo con Nintendo, el set saldrá a la venta en el segundo trimestre del 2027 y constará de 1.750 piezas. Por su tamaño, se sitúa entre los dos sets anteriores. El set de Ocarina of Time: The Final Battle recrea el enfrentamiento definitivo en el castillo de Ganondorf, donde Link lo enfrenta en un partido de tenis con espadas. Este set de $130 USD consta de 1.003 piezas, lo que sugiere que el próximo set de Link y Epona probablemente será más costoso.

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La comercialización del set del Gran Árbol Deku finalizó el pasado 31 de julio de este año. The Legend of Zelda también apareció en otro set de LEGO, por lo menos su cartucho. En el set de LEGO Game Boy lanzado en octubre del 2025. Este tiene un precio de $60 USD e incluye dos cartuchos de Game Boy, Super Mario Land y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, así como imágenes de pantalla que pueden ubicarse en la pantalla de la consola como coqueto detalle decorativo.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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