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Escala la Torre Shinra en el nuevo juego de mesa de Final Fantasy VII

¡Shinra está acabando con el planeta!

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Tower es un nuevo juego de mesa desarrollado conjuntamente por Square Enix y Arclight. Está basado en el juego Cat and the Tower de Arclight, donde un gato negro llamado Toto debe escalar una peligrosa torre para alcanzar las estrellas, donde lo espera su madre. Otros gatos que lo acompañan en la aventura pueden ayudar o entorpecer el ascenso de Toto, ya que se trata de un juego de equilibrio. Seguro Barret tendrá mucho más de qué quejarse que al subir los 60 pisos en el juego.

Final Fantasy juego mesa
Final Fantasy juego mesa

«¡Escala la tambaleante Torre Shinra y enfréntate a la crisis que amenaza al planeta!», reza la traducción del comunicado oficial de Square Enix. Los jugadores construyen el edificio combinando paneles de suelo y pared según las instrucciones de las cartas que roban. Pero debido a que la altura de las paredes varía, la torre se vuelve inestable, por lo que los jugadores tienen que usar figuras de madera, como Cloud, Tifa, Aerith y otros, para contrarrestar el equilibrio de la estructura. El objetivo es que Cloud llegue al octavo nivel sin que la estructura se derrumbe para ganar, enfrentándose por el camino a enemigos como los Turks y al mismísimo Sephiroth. Cada sesión de juego dura entre 15 y 30 minutos.

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Final Fantasy juego mesa
Final Fantasy juego mesa
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El juego cuenta con un total de 24 bloques de personajes de madera, con ilustraciones de Fumio Minagawa y Sachi Hiruta. La producción estuvo supervisada por Tetsuya Nomura, diseñador de personajes del juego original y colaborador en gran parte de la historia. Nomura es conocido por dirigir la película FFVII: Advent Children y Final Fantasy VII Remake. También fue director creativo de FFVII: Rebirth, rol que mantiene para la secuela en desarrollo.

Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Tower se lanza el 6 de noviembre del 2026 en Japón y ya está disponible para reservar en la tienda de Square Enix por 4400 yenes (aproximadamente 28 dólares). El manual de reglas incluirá instrucciones en japonés, inglés, francés y alemán.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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