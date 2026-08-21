Esta estatuilla Metroid de First 4 Figures bien podría ser tu bebé y la envidia de Samus

First 4 Figures abrió las reservas para una nueva estatuilla de un Metroid, la criatura y arma biológica creada por los chozo. Los envíos comenzarán en el primer trimestre de 2027, por un precio de reserva de $105 USD. El diseño se basa en la apariencia de la criatura como se ve en Metroid Prime. Esta edición exclusiva incluye funciones LED y efectos que brillan en la oscuridad. También recibirás una caja de lujo, numeración de edición limitada y una tarjeta de autenticidad.

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Los Metroides son parásitos depredadores que se alimentan de energía y son conocidos por su extrema adaptabilidad, lo que les permite mutar en cepas biológicas completamente diferentes según su entorno y la exposición a toxinas o radiaciones locales. Sin embargo, son altamente vulnerables a las bajas temperaturas ambientales.

La estatua representa a un Metroid de Tallon, una subespecie específica del planeta Tallon IV. Captura la icónica apariencia de la criatura, con su membrana verde translúcida que alberga tres núcleos y colmillos curvos debajo. El diseño incorpora vibrantes efectos fosforescentes en la membrana verde y los puntos dentro de los núcleos, así como en los hongos y el suelo de la base. La criatura aparece flotando sobre una explosión de energía en una base oscura y rocosa inspirada en la zona de las Minas de Phazon del juego.

La edición exclusiva incluye funciones LED que iluminan la membrana verde, los puntos dentro de los núcleos y la explosión de energía en la base.

Dimensiones de Estatuilla PVC de Metroid – Metroid Prime (Edición exclusiva)

Estatuilla con base:

Alto: 21 cm

Ancho: 18,5 cm

Profundidad: 18,5 cm

Peso: 0,95 kg