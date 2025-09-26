Cultura POP

Estas son las cartas de Magic: The Gathering con personajes de PlayStation: Kratos, Aloy, Ellie, Nathan Drake y más

¿Dónde está la carta del palo de golf para contrarrestar la de Joel?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Wizards of The Coast ha tenido mucho éxito con los «crossovers» en su popular juego de cartas. En los últimos años hemos visto cartas con ilustraciones de Arcane, Marvel, Bob Esponja, Sonic, Avatar, Spider-Man y no podemos olvidar la exitosa colaboración con Final Fantasy. Ahora resulta que también tendremos personajes de PlayStation en Magic: The Gathering bajo la marca Secret Lair. Pronto estaremos jugando con cartas ilustradas con Joel y Ellie de The Last of Us, Kratos de God of War, Aloy de Horizon y muchos más.

Estas son todas las cartas que tendrá esta colaboración. Habran siete ‘drops’, uno por cada juego representado:

  • Joel, sobreviviente determinado (The Last of Us)
  • Ellie, maestra de los ladrillos (The Last of Us)
  • Abby, soldado sin piedad (The Last of Us II)
  • Ellie, cazadora vengativa (The Last of Us II)
  • Nathan Drake, cazador de tesoros (Uncharted)
  • Kratos, dios de la guerra (God of War 2005)
  • Kratos, padre estóico (God of War 2018)
  • Atreus, hijo impulsivo (God of War 2018)
  • Aloy, salvadora de Meridian (Horizon Zero Dawn)
  • Jin Sakai, fantasma de Tsushima (Ghost of Tsushima)

Pueden ver cómo lucen todas a continuación.

Las cartas de la colaboración de Magic: The Gathering Secret Lair con PlayStation estarán disponibles a la venta en el sitio web de WOTC a partir del lunes 27 de octubre de 2025.

Estos son los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025
Doug Bowser dejará la presidencia de Nintendo of America y por primera vez en la historia de la compañía una mujer tomará el cargo
Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG
Ghost of Yotei – Reseña
Todos los juegos de la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025
Yu-Gi-Oh! TCG Genesys: esta es la primera actualización de balance al sistema de puntos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La Temporada del Dragón llega a Hitman: World of Assassination con Bruce Lee como invitado especial
No hay comentarios

Lo último

La Temporada del Dragón llega a Hitman: World of Assassination con Bruce Lee como invitado especial
Videojuegos
Consigan zapatos gratis en Fortnite asistiendo al evento de Daft Punk
Videojuegos
Habbo Hotel regresa y esto es todo lo que sabemos de la versión Origins para Steam
Videojuegos
Roblox Forsaken Dos Noli
Roblox Forsaken – Cómo jugar con Noli
Videojuegos