Estas son las cartas de Magic: The Gathering con personajes de PlayStation: Kratos, Aloy, Ellie, Nathan Drake y más

Wizards of The Coast ha tenido mucho éxito con los «crossovers» en su popular juego de cartas. En los últimos años hemos visto cartas con ilustraciones de Arcane, Marvel, Bob Esponja, Sonic, Avatar, Spider-Man y no podemos olvidar la exitosa colaboración con Final Fantasy. Ahora resulta que también tendremos personajes de PlayStation en Magic: The Gathering bajo la marca Secret Lair. Pronto estaremos jugando con cartas ilustradas con Joel y Ellie de The Last of Us, Kratos de God of War, Aloy de Horizon y muchos más.

Estas son todas las cartas que tendrá esta colaboración. Habran siete ‘drops’, uno por cada juego representado:

Joel, sobreviviente determinado (The Last of Us)

(The Last of Us) Ellie, maestra de los ladrillos (The Last of Us)

(The Last of Us) Abby, soldado sin piedad (The Last of Us II)

(The Last of Us II) Ellie, cazadora vengativa (The Last of Us II)

(The Last of Us II) Nathan Drake, cazador de tesoros (Uncharted)

(Uncharted) Kratos, dios de la guerra (God of War 2005)

(God of War 2005) Kratos, padre estóico (God of War 2018)

(God of War 2018) Atreus, hijo impulsivo (God of War 2018)

(God of War 2018) Aloy, salvadora de Meridian (Horizon Zero Dawn)

(Horizon Zero Dawn) Jin Sakai, fantasma de Tsushima (Ghost of Tsushima)

Pueden ver cómo lucen todas a continuación.

Las cartas de la colaboración de Magic: The Gathering Secret Lair con PlayStation estarán disponibles a la venta en el sitio web de WOTC a partir del lunes 27 de octubre de 2025.