Estas son las cartas de Monster Hunter para Magic: The Gathering

Los ‘crossovers’ siguen dominando no solo en los videojuegos, sino también en los juegos de cartas. Arcane, Marvel, Bob Esponja, Sonic, Final Fantasy, PlayStation y las Tortugas Ninja ya han aparecido (o van a aparecer) en las cartas de Magic: The Gathering y muy pronto pasará lo mismo con los monstruos y cazadores de Monster Hunter gracias a una nueva colaboración ‘Secret Lair’

Las cartas de esta colección se enfocan principalmente en monstruos como Lagiacrus, Kushala Daora, Fatalis, Nergigante, Gore Magala, etc. Pero también hay algunas cartas protagonizadas por los cazadores en algunas de las armaduras más icónicas de la serie.

Las cartas del ‘superdrop’ de Monster Hunter en Magic: The Gathering reveladas hasta el momento son las siguientes_

Los paquetes con estas cartas se pondrán a la venta desde el lunes 1 de diciembre de 2025 en la página oficial de Secret Lair.