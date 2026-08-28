Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano

La franquicia One Piece ha revelado una colaboración especial con el legendario ilustrador de la saga Final Fantasy, Yoshitaka Amano. El reconocido artista prestó su distintivo toque conceptual y estilo visual para diseñar dos cartas exclusivas dentro del juego de cartas coleccionables de la franquicia, One Piece Card Game.

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Esta no es la primera incursión del afamado ilustrador japonés en el mundo de los juegos de cartas coleccionables o de estrategia. Ya que, los trabajos artísticos de Amano ya han aparecido anteriormente juegos masivamente populares como el set de Final Fantasy de 2025 del TCG Magic: The Gathering, así como en el propio juego de cartas coleccionables Final Fantasy Trading Card Game.

Así son las cartas de Loki y Shamrock hechas por Yoshitaka Amano

Para esta oportunidad, Yoshitaka Amano estuvo a cargo de ilustrar a los personajes Loki y Saint Figarland Shamrock. Ambas ilustraciones formarán parte del set de sobres de expansión número 18 de One Piece Card Game, titulado «-THE DOMINANCE OF GOD-«, cuyo lanzamiento oficial está programado para el mes de noviembre de este año.

Los personajes representados en el arte de Amano pertenecen al arco actual de la historia del manga y anime de One Piece. Específicamente, Loki y Saint Shamrock hacen su aparición dentro del arco de Elbaph, el cual tuvo su debut en la televisión japonesa el pasado 5 de abril y se encuentra actualmente disponible para su emisión en streaming mediante la plataforma Crunchyroll. Mientras, que en el manga este mismo arco se encuentra en su climax.

¿Cuándo es el estreno de las películas canónicas One piece Film God Valley y BaaD?

La primera de las dos películas de anunciadas en el evento que llegará a las salas de cine será One Piece Film God Valley. El estreno de esta película está programado para el tercer trimestre del 2027. Posteriormente, la película One Piece Film BaaD hará su debut oficial hasta el año 2029. Estas dos nuevas películas de One Piece se enmarcan en una reestructuración de la producción animada de Toei Animation. Ya que, a partir de este año (2026), el anime de televisión redujo su emisión a un máximo de 26 episodios por año. Esto para adaptarse al ritmo del manga, habiendo retomado su transmisión en abril de 2026 con el arco de Elbaf tras una pausa de tres meses.

Toda la información soibre estos dos nuevos largometrajes de One Piece, la pueden consultar en el siguiente enlace.

Vía: ANN