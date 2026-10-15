Estas son las cartas Magic: The Gathering de Marvel Zombies x Secret Lair que nos dejan ver el lado más oscuro de los Avengers

Después de la colección de cartas basadas en KPop Demon Hunters de Magic: The Gathering con las chicas de Huntr/X, parte del Superdrop ‘Corn Maze’ de Secret Lair, los héroes más poderosos de la tierra de los zombis salen de sus tumbas en temporada de Halloween, para mostrarnos toda la vida que les queda por delante en la dimensión del más allá. La colección tiene un precio de $30 USD para cartas no Foil y de $40 USD para Foil.

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Los Marvel Zombies conservan toda la fuerza, velocidad, magia y los instintos de salvadores del mundo que poseían anteriormente. El hambre, sin embargo, le otorga a todo ello un nuevo propósito. Wolverine sigue cortando cualquier cosa que tenga a su alcance, Hulk continúa golpeando con una fuerza descomunal, Giant-Man sigue pensando a lo grande, Thor sigue invocando el trueno, el Capitán América continúa encabezando el ataque y la Bruja escarlata sigue reescribiendo la realidad en torno al peor día de cualquiera.

Leinil Francis Yu, Jay David Ramos, Michael Walsh y Greg Smallwood sumergen al Universo Marvel directamente en el cementerio, donde cada cuerpo caído se convierte en un recurso, cada mordisco hace que la horda sea más difícil de detener y la muerte, al parecer, solo sirve para hacer las cosas aún más interesantes.

Secret Lair x Marvel Zombies incluye las siguientes cartas:

1x Unstoppable Slasher

1x Zombie Apocalypse

1x Vogar, Necropolis Tyrant como Zombie Giant-Man

1x God-Eternal Bontu como Zombie Thor

1x Wilhelt, the Rotcleaver como Zombie Captain America

1x Varina, Lich Queen como Zombie Scarlet Witch

Las cartas de Secret Lair x Marvel Zombies de Magic: The Gathering ya se pueden reservar pero se despachan hasta el 15 de diciembre.