Estas son las nuevas figuras de The King of Fighters que Kotobukiya lanzará en el 2026

Kotobukiya, conocida compañia fabricante de figuras coleccionables, ha actualizado su catálogo de productos para el año 2026, el cual cuenta con nuevas figuras del universo de The King of Fighter (KOF). Más precisamente, la compañia japonesa confirmó el lanzamiento de cinco nuevas figuras coleccionables basadas en la franquicia de videojuegos The King of Fighters (KOF).

¿Cuáles son los cinco personajes que harán parte de la linea de figuras de The King of Fighter (KOF) que lanzará Kotobukiya en el 2026?

La presentación se realizó tras la apertura del sitio web oficial de la Kotobukiya Collection 2026, donde se detallaron los modelos pertenecientes tanto a la línea estándar como a la serie Bishoujo. Esta nueva selección de personajes de KOF se divide en dos grupos. Por un lado, se encuentran las figuras en escala 1/8, basadas en las versiones de Iori Yagami y Kyo Kusanagi del juego The King of Fighters 98.

Las otras tres figuras, que pertenecen a la línea Bishoujo. Esta se caracteriza por reinterpretar a los personajes bajo un estilo artístico específico. En esta ocasión Kula Diamond, Yuri Sakazaki y Nakoruru —de Samurai Shodown— tendrán figuras a escala 1/7. Estas tres figuras adaptarán la apariencia de los personajes en el juego The King of Fighters XV.

¿Cuándo estarán disponibles las figuras Kotobukiya de The King of Fighter (KOF)?

Según Kotobukiya, las cinco figuras de KOF han alcanzado la fase de prototipo pintado. Este estado indica que el diseño y la paleta de colores final ya han sido definidos, lo que precede usualmente a la apertura de los periodos de reserva para el público general. Por el momento, solo se ha habilitado la preventa oficial para la figura de Iori Yagami, la cual tiene un precio de $179.99 USD —apróximadamente $680.000 COP—. Su salida al mercado está programada para julio de 2026. Adicionalmente, aquellos que realicen la compra de la figura de Iori Yagami directamente con Kotobukiya recibirán una pieza especial para la figura.

Para el resto de los personajes (Kyo, Kula, Yuri y Nakoruru), las fechas de lanzamiento exactas permanecen bajo el estatus de «por confirmar» (TBD). No obstante, se estima que su distribución inicie en el seguindo semestre del 2026 con lanzamientos periodicos que se extenderán hasta el priemr trimestre del 2027.

Vía: Siliconera