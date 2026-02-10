Estas son las portadas disponibles de la revista TIME por los 30 años de Pokémon

La revista TIME celebra el trigésimo aniversario de Pokémon con portadas de Edición Especial, como ha sido habitual en aniversarios especiales anteriores. Disponibles a través de Amazon Estados Unidos, esta revista de 96 páginas está disponible en cuatro versiones, con portadas de Pikachu, Lugia y Ho-Oh, Mega Charizard y Rayquaza. The Pokémon Company dio inicio a la celebración de los 30 años con un video especial durante el Super Bowl LX, que presenta a famosos hablando sobre su Pokémon favorito.

Cada revista tiene un precio de $15,50 USD –cerca de 57.000 pesos colombianos– y puedes comprar las cuatro disponibles por el mismo precio individual, pues no aplica descuento alguno por atraparlas todas. La de Pikachu es la misma imagen que utilizaron en el aniversario 25 de Pokémon, por lo que TIME oficialmente solo promociona tres nuevas portadas.

La revista incluye artículos especiales dedicados a la popular fiebre de criaturas coleccionables, una celebración del impacto de la franquicia que sigue muy fuerte después de 30 años. Incluso hasta más, si nos guiamos solo por el ‘merchandising’ y el Juego de Cartas Coleccionables.

«Esta edición especial de TIME explora el poder de la franquicia Pokémon, analizando la historia y las influencias detrás de estos icónicos videojuegos. Documenta el auge de Pokémon GO y destaca consejos y trucos para dominar el juego. Además, aprende sobre las cartas coleccionables Pokémon y cómo explorar ese lucrativo mercado (sin ser estafado)», señala la editorial.