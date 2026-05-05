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Este es el set de LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition, basado en la película del 2008 que inició el universo cinematográfico

"Yo privaticé la paz mundial".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Los fanáticos adultos de los superhéroes abundamos, qué mejor forma de recrear el aspecto de Iron Man en la primera película original de Marvel Studios, con la figura LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition. Este set de construcción con sus 1297 piezas y sus aproximadamente 38 cm de altura, es un fabuloso regalo –o autoregalo– para seguidores de Iron Man y amantes de LEGO.

LEGO Iron Man set
LEGO Iron Man set

Ajusta la posición del cuello, la cintura, los hombros, las muñecas y las manos articuladas de la armadura Mark 3 de Iron Man, para posicionarla en dinámicas posturas de exposición. La figura LEGO Iron Man incorpora detalles lacados en dorado y se apoya sobre una sólida base con placa identificativa, creando un sensacional objeto de decoración. Como complemento, incluye una minifigura de Iron Man, lista también para la acción con su Mark 3.

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LEGO Iron Man set
LEGO Iron Man set

Colocar el reactor ARC al terminar de conectar las 1297 piezas que dan forma a este traje de Iron Man, proporciona una gratificante recompensa a los constructores adultos. Si bien Tony Stark tuvo muchas armaduras en su recorrido como héroe y salvador del Universo Cinematográfico de Marvel, la Mark 3 fue la primera en tomar los icónicos colores escarlata y dorado. Tony aplicó una pintura de color «hot rod red» a su armadura Mark II para solucionar los problemas de congelación, creando así el aspecto clásico de la primera película de Iron Man.

El set de construcción LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition tiene un precio de $130 USD y lo puedes conseguir a través de Amazon.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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