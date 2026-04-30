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Este fabuloso reloj de Mega Man no es inteligente, pero puedes jugar una edición única de Mega Man 2 hecha por Capcom

Dame la Mega hora, hombre.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El nuevo reloj jugable Mega Man: My Play Watch creado en alianza con Capcom, traslada la acción clásica de 8 bits a un formato totalmente portátil. Desarrollado en colaboración con Capcom, este reloj digital independiente para juegos presenta una versión reimaginada de Mega Man 2 con ‘sprites’, entornos, enemigos y música auténticos del juego original, adaptados a un formato rápido y accesible, diseñado para jugar en la muñeca.

La jugabilidad se ha rediseñado para una interacción táctil intuitiva. Mega Man corre automáticamente por cada nivel mientras los jugadores calculan el tiempo de los saltos y esquivan los obstáculos con sencillos controles táctiles. Los jugadores pulsan rápidamente la pantalla para disparar y mantienen pulsado para controlar la altura del salto, creando una experiencia fluida que captura la esencia del juego original en un formato pensado para sesiones rápidas.

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Mega Man Play Watch

Elige entre múltiples fases de Robot Masters, derrota a los jefes y desbloquea el Castillo del Dr. Wily para una experiencia completa basada en la progresión. Recorre fases conectadas con velocidad y dificultad crecientes mientras ganas puntos y buscas las mejores puntuaciones.

En el modo reloj, encuentra rostros animados de Mega Man con personajes, ‘pixel art’ y diseños temáticos. Además de jugar, el reloj incluye funciones de cronometraje y seguimiento de actividad física, lo que permite a los usuarios controlar sus pasos, frecuencia cardíaca y calorías durante todo el día.

Mega Man Play Watch

Mega Man: My Play Watch no tiene conexión a internet. Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin notificaciones ni aplicaciones. Está diseñado para ofrecer una experiencia centrada en el juego y la simplicidad, sin distracciones. Con llamativos colores inspirados en Mega Man, gráficos ‘pixel art’ y correas intercambiables, el reloj está diseñado para usarlo, jugar y coleccionarlo.

Especificaciones técnicas de Mega Man: My Play Watch

● Pantalla: táctil TFT de 1,91″ para colores vibrantes, imágenes nítidas y una experiencia de juego fluida.

● Diseño: carcasa metálica con revestimiento de esmalte personalizado que le confiere un aspecto distintivo y un acabado de alta calidad.

● Controles: pantalla táctil + corona

● Modos de juego: Clásico, Arcade y Tiempo de juego

● Conectividad: ninguna (sin Bluetooth, Wi-Fi, ni aplicaciones)

● Sistema operativo: MyPlayWatch OS

● Resistencia al polvo y al agua: IP67

Mega Man Play Watch

Cada producto incluye:

● 1 dispositivo Mega Man: My Play Watch

● Dos correas intercambiables de Mega Man

● 1 cable de carga magnético

El reloj Mega Man: My Play Watch tiene un precio de $80 dólares estadounidenses y ya se puede reservar. Su lanzamiento está previsto para el 16 de junio del 2026 y se vende exclusivamente a través de GameStop.

💙

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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