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Estos son los hermosos llaveros de peluche de Pokémon Pokopia que ya están a la venta

Un Ditto de bolsillo.

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No cabe duda que Pokémon Pokopia va a ser recordado como uno de los mejores juegos del año y se ha convertido en todo un fenómeno, reanimando incluso el amor hacia Pokémon de jugadores que habían abandonado la franquicia. The Pokémon Company se estaba demorando en sacarle más provecho a la fiebre que despertó este título, pero ya se están poniendo al día. Además de anunciar un paquete de Nintendo Switch 2 que incluye el juego, también comenzaron a sacar ‘merchandising’ de sus personajes.

Si buscamos productos de Pokopia en la tienda de Pokémon Center podemos encontrar un bellísimo trío de llaveros de peluche que representan las versiones masculina y femenina del Ditto protagonista y del Pokémon Castform que podemos varias entre su Forma Sol y su Forma Lluvia.

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Los llaveros de peluche de las diferentes versiones de Ditto tienen unos 25.5 cms de alto y un costo de $29.99 dólares estadounidenses (alrededor de 112.000 pesos colombianos). El Castform tiene unos 22 cms de alto y cuesta $19.99 dólares estadounidenses (alrededor de 75.000 pesos colombianos).

Estos llaveros de peluche son exclusivos de las tiendas Pokémon Center y su tienda en línea. No dudamos que en el futuro tendremos más productos de estos personajes y aún más de Pokémon Pokopia. Después de todo, ¿quién no querría tener un peluche de Palidachu, Musgorlax y el Maestro Smeargle?

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Pokémon Pokopia es un juego exclusivo para la consola Nintendo Switch 2.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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