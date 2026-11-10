Cultura POP

Estos son los nuevos productos del aniversario 30 de Persona en colaboración con Kei Mochizuki

La conocida artista Kei Mochizuki colaborará con Atlus en una nueva serie de productos que celebran los 30 años de Persona.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la saga de videojuegosspin off de Shin Megami TenseiPersona, se ha anunciado oficialmente una colaboración especial junto al reconocido ilustrador Kei Mochizuki. Esta alianza contempla la venta de mercancía exclusiva con ilustraciones originales diseñadas por el artista, las cuales estarán disponibles en distintas sucursales de las tiendas Loft a lo largo de Japón a partir del 4 de diciembre de 2026. Además, se proyectará un video publicitario especial en la pantalla Hit Vision de Shibuya Centre Street entre el 14 y el 20 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son los productos de la colaboración Persona 30th Anniversary x Kei Mochizuki?

Estos son los nuevos productos del aniversario 30 de Persona en colaboración con Kei Mochizuki
Estos son los nuevos productos del aniversario 30 de Persona en colaboración con Kei Mochizuki

La colección oficial diseñada por Kei Mochizuki abarca una amplia variedad de artículos de edición especial que presentan las nuevas ilustraciones de los personajes de la franquicia. Entre los productos principales se encuentran placas acrílicas con detalles estampados en pan de oro con un precio de ¥4,950, stands o figuras acrílicas divididas en cinco tipos diferentes a ¥1,980 cada una, y juegos de carpetas transparentes o gimmick clear files por ¥2,750.

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Estos son los nuevos productos del aniversario 30 de Persona en colaboración con Kei Mochizuki

La línea también incluye conjuntos de tarjetas y stickers holográficos valorados en ¥2,750 y ¥1,430 respectivamente, así como tarjetas coleccionables estilo tarot en diez tipos diferentes y llaveros con dijes de motivos a un precio de ¥550 y ¥990. Para completar el catálogo de artículos, la colección ofrece pines metálicos mate a ¥550, tazas mágicas por ¥3,300 y un tote bag a ¥4,180. Como pieza de mayor exclusividad, se anunció una réplica de arte original firmada y enmarcada en tamaño A2 por un valor de ¥44,000, disponible mediante pedidos anticipados en la tienda en línea de Loft desde el mismo 4 de diciembre de 2026.

¿Quién es Kei Mochizuki?

Kei Mochizuki es una reconocida ilustradora y diseñadora de personajes japonesa que ha ganado gran popularidad en el ámbito del anime, los videojuegos y la cultura pop contemporánea. Su estilo artístico es sumamente distintivo y fácil de identificar: se caracteriza por el uso de líneas estilizadas y angulares, un contraste cromático —donde destacan los tonos saturados sobre fondos oscuros o neutros— y personajes con miradas expresivas, envueltos en una estética moderna, juvenil y misteriosa. Básicamente, todo lo que resalta de los personajes de Persona.

Comenzó a destacar masivamente gracias a sus publicaciones en redes sociales y plataformas de arte como Pixiv, así como por sus ilustraciones para videos musicales de artistas independientes y proyectos de Vocaloid. Su talento la llevó rápidamente a colaborar con importantes franquicias de la industria del entretenimiento japonés. Entre sus trabajos más célebres se encuentra el diseño de personajes para el exitoso videojuego móvil Fate/Grand Order (creando a personajes como Baobhan Sith), la novela visual LOOPERS de Key, y proyectos conceptuales para marcas de renombre como Sanrio (Fragaria Memories) y Pokémon. Gracias a su estética impactante y con carácter.

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Fuente: página oficial de los productos del aniversario número 30 de la franquicia Persona

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