Expansión de Pokémon TCG: Pokémon GO ya está disponible

The Pokémon Company International lanzó la nueva expansión Pokémon GO del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Esta colaboración especial basada en la aplicación para dispositivos móviles Pokémon GO, cuenta con ilustraciones inspiradas en su estilo de imágenes fotorrealistas y los escenarios únicos que aparecen en la aplicación.

Los entrenadores reconocerán elementos familiares de Pokémon GO, como a sus personajes Spark (Equipo Instinto), Blanche (Equipo Sabiduría) y Candela (Equipo Valor). Además de objetos como la Poképarada o el Módulo Cebo.

Las cartas de la expansión Pokémon GO de JCC Pokémon se encuentran en los siguientes productos e incluyen cartas de promoción exclusivas de nuevos Pokémon V y Pokémon V-ASTRO. Más adelante, saldrán al mercado otros artículos de la expansión.

Caja de Entrenador Élite de Pokémon GO de JCC Pokémon.

Colección premium Eevee Radiante de Pokémon GO de JCC Pokémon.

Colecciones especiales de Pokémon GO de JCC Pokémon (Equipo Valor, Equipo Instinto y Equipo Sabiduría), cada una dedicada a su respectivo líder: Spark, Blanche y Candela.

Colección Exeggutor de Alola V de Pokémon GO de JCC Pokémon.

Lata Pokémon GO de JCC Pokémon de Pikachu, Snorlax y Blissey.

Lata Poké Ball de Pokémon GO de JCC Pokémon.

Minilatas Pokémon GO de JCC Pokémon de Pikachu, Magikarp, Eevee, Snorlax y Blissey.

Barajas Combate V de Pokémon GO de JCC Pokémon de Mewtwo V y Melmetal V.

Baraja Combate V: Mewtwo vs. Melmetal de Pokémon GO de JCC Pokémon.

Fuente: Pokémon