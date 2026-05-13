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Fallece a los 84 años Yuji Ohno, legendario compositor y pianista de jazz responsable por el tema principal de Lupin III

Repasamos un poco del legado del responsable de la canción que si o si debe estar en un anime de Lupin III y del opening de Space Adventure Cobra.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Usualmente, los fanáticos del anime viven atentos al entorno musical de Japón. Sin embargo, en algunas ocasiones, gracias a la popularidad de la obra y su capacidad para trascender generaciones hace que las piezas musicales sean icónicas y hasta parte del legado de una propiedad intelectual. Es por esta razón que esta semana, el mundo del anime y la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yuji Ohno. El reconocido pianista de jazz y compositor murió el pasado 4 de mayo a los 84 años por causas naturales, según informó su empresa de producción, Office Augusta, a través del sitio web oficial del artista. El deceso ocurrió mientras dormía, sin que se reportaran cambios previos en su estado de salud.

Yuji Ohno también fue responsable del tema de apertura de Space Adventure Cobra.

¿Cuál es el legado musical de Yuji Ohno?

Fallece a los 84 años Yuji Ohno, legendario compositor y pianista de jazz responsable por el tema principal de Lupin III

La carrera de Ohno es ampliamente recordada en nuestra región por su estrecha relación con la franquicia Lupin III. Desde su incorporación en 1977 con Lupin III: Part II, el compositor creó el icónico tema de apertura de esta segunda parte de la adaptación al anime de la obra de Monkey Punch. Este tema ha perdurado a lo largo de décadas apareciendo como apertura o introducción de los personajes principales en series, películas y especiales. Esta canción es prácticamente la identidad de Lupin III.

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La maestría de Yuji Ohno en el jazz no solo se limitó al anime; también se presentó en conciertos junto a sus agrupaciones Yuji Ohno & Lupintic Five y Yuji Ohno & Lupintic Six. La formación de Ohno comenzó en su infancia, autodidacta en el jazz durante la preparatoria y miembro de la Light Music Society en la Universidad de Keio. Además de la franquicia de Lupin III, Ohno también compuso música para Capitán Futuro, Andromeda Stories, Undersea Super Train: Marine Express, A Time Slip of 10000 Years: Prime Rose, una pieza para las películas Daicon del equipo que más tarde formaría el estudio Gainax, y el tema principal de la serie de anime Space Adventure Cobra.

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Fuente: página oficial de Yuji Ohno

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