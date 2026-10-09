Cultura POP

Fanbrix permitirá construir la Mansión Croft de Tomb Raider para festejar los 30 años de la saga de Lara

Conocemos la Mansión Croft desde hace 30 años y por fin podremos construirla tal como la familia de Lara lo quiso.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En octubre de 1996 nació Tomb Raider en Sega Saturn, aunque no tardó mucho tiempo en llegar a PlayStation y PC (MS-DOS). Para celebrarlo, Crystal Dynamics y la marca Fanbrix lanzarán en febrero del 2027 una réplica para construir en bloques la Mansión Croft del apellido aristócrata. La Mansión Croft familiar de Lara saldrá a la venta en febrero, pero ofrecerá acceso anticipado para los miembros VIP de Fanbrix.

El set armable de Tomb Raider contiene 4355 piezas, 6 figuras (12 en la Founders Edition) y 3 vehículos. Como Fanbrix trabaja a la par con los fanáticos de las marcas asociadas, crean sets de construcción con licencia oficial para fans adultos. Cada lanzamiento (Drop) es diseñado por un artista destacado del mundo de los bloques.

- Publicidad -

Estos se venden directamente a los fans por tiempo limitado y no se vuelven a fabricar. Por esto mismo, los interesados deben seguir estos pasos.

Paso 1
Reserva
Anunciado el lanzamiento. Abierto el periodo de reserva.
Reserva por $5 USD.

Paso 2
Acceso anticipado
Vota por las opciones de figuras y obtén acceso anticipado a la preventa; además, los $5 USD de la reserva se descuentan de la compra.

Paso 3
El lanzamiento
Se abre la venta al público general. 30 días para realizar el pedido.

Paso 4
Fabricación única
Una vez cerrado el plazo, se fabrican los artículos solicitados. Sin reposiciones ni segunda fase.

A su vez, el ‘remake’ Tomb Raider: Legacy of Atlantis sale el 12 de febrero del 2027 para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC, con el cumpleaños de Lara Croft el 14 del mismo mes.

🏘

Las colecciones de Lara Croft

La edición física de coleccionista de Rise of the Tomb Raider para Switch 2 es tan absurda como Limited Run Games y hasta sin figura de Lara
La edición física de coleccionista de Rise of…
El libro Chronicles of the Tomb Raider con imágenes y la historia de Lara Croft, sale a la venta en octubre
El libro Chronicles of the Tomb Raider con…
Rise of the Tomb Raider: notas del parche de actualización 1.0.2 y mejoras de rendimiento para Switch 2
Rise of the Tomb Raider: notas…
Simplemente no era posible correr Rise of the Tomb Raider a 60 fps en Switch 2 sin comprometer el juego del 2015
Simplemente no era posible correr Rise…
¡Tomb Raider x G.I. Joe! Lara Croft robará los tesoros de Cobra convertida en esta nueva figura de acción de Hasbro
¡Tomb Raider x G.I. Joe! Lara…
Más de:
Tomb Raider Tomb Raider
LEGO Marvel: The Marvel Skyline es un set que incluye los edificios más emblemáticos de los héroes y villanos de New York
«Mmm, banana 🍌», este Casio G-Shock sería perfecto para Donkey Kong y su familia
Cities: Skylines – Expanded Edition anunciado con mejoras dedicadas para Nintendo Switch 2
Figura de Tifa Structure Arts de Final Fantasy VII original, nuevas imágenes, precio y fecha de lanzamiento
La edición física de coleccionista de Rise of the Tomb Raider para Switch 2 es tan absurda como Limited Run Games y hasta sin figura de Lara
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Mafia III: Definitive Edition mejora New Bordeaux en PS5 y Xbox Series X/S, notas de actualización
No hay comentarios

Lo último

Mafia III: Definitive Edition mejora New Bordeaux en PS5 y Xbox Series X/S, notas de actualización
Videojuegos
Escucha los avances de las estaciones de radio y música de GTA 6
Videojuegos
Silver Pines – Reseña (PS5)
Chun-Li y Ryu de la película de Street Fighter se lucen como skins en Fortnite – fecha, contenido del lote e imágenes
Videojuegos