Fanbrix permitirá construir la Mansión Croft de Tomb Raider para festejar los 30 años de la saga de Lara

En octubre de 1996 nació Tomb Raider en Sega Saturn, aunque no tardó mucho tiempo en llegar a PlayStation y PC (MS-DOS). Para celebrarlo, Crystal Dynamics y la marca Fanbrix lanzarán en febrero del 2027 una réplica para construir en bloques la Mansión Croft del apellido aristócrata. La Mansión Croft familiar de Lara saldrá a la venta en febrero, pero ofrecerá acceso anticipado para los miembros VIP de Fanbrix.

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El set armable de Tomb Raider contiene 4355 piezas, 6 figuras (12 en la Founders Edition) y 3 vehículos. Como Fanbrix trabaja a la par con los fanáticos de las marcas asociadas, crean sets de construcción con licencia oficial para fans adultos. Cada lanzamiento (Drop) es diseñado por un artista destacado del mundo de los bloques.

Estos se venden directamente a los fans por tiempo limitado y no se vuelven a fabricar. Por esto mismo, los interesados deben seguir estos pasos.

Paso 1

Reserva

Anunciado el lanzamiento. Abierto el periodo de reserva.

Reserva por $5 USD.

Paso 2

Acceso anticipado

Vota por las opciones de figuras y obtén acceso anticipado a la preventa; además, los $5 USD de la reserva se descuentan de la compra.

Paso 3

El lanzamiento

Se abre la venta al público general. 30 días para realizar el pedido.

Paso 4

Fabricación única

Una vez cerrado el plazo, se fabrican los artículos solicitados. Sin reposiciones ni segunda fase.

A su vez, el ‘remake’ Tomb Raider: Legacy of Atlantis sale el 12 de febrero del 2027 para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC, con el cumpleaños de Lara Croft el 14 del mismo mes.