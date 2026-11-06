Fantásticos dioramas y cajas musicales de Pokémon representan la evolución de la serie, disponibles en Pokémon Center Online

Desde el jueves 12 de noviembre, Pokémon Center Online ofrecerá productos inspirados en la evolución de mapas, caminos y lugares emblemáticos de la serie Pokémon. La colección incluye cajas de música que recrean dioramas de caminos que sirvieron de escenario para aventuras, como la Ruta 1 de Pokémon Red / Green, y la Ruta 209 de Pokémon Diamond / Pearl. Disfruta de la música de fondo de los juegos, ahora en formato de cajas de música.

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Además, encontrarás dioramas de papel con diseños de lugares como la Torre Campana de Ciudad Ecruteak y la Torre Prisma de Ciudad Luminalia, que representan escenas memorables de los juegos. Algunas de estos dioramas incluso tienen mecanismos para abrir y cerrar.

Asimismo, están los mapas de las regiones enmarcados de alta calidad, cada uno es un producto original con atención al detalle, incluso en las zonas en relieve y hundidas. Con un marco delicadamente diseñado con Pikachu y bayas, es perfecto como decoración.

A propósito de productos musicales, Pokémon Center y Fender también se unieron para ofrecer la guitarra eléctrica Stratocaster Pokémon Red (versión Made in Japan) y la guitarra eléctrica Telecaster Pokémon Green (versión Made in Japan), dedicada tanto a los seguidores de Pokémon como para los amantes de la música.