¡Felices 30 años Pokémon! Japón celebra con una amplia colección de ‘merchandising’ en los Pokémon Center

Ya es 27 de febrero en Japón, por lo que oficialmente Pokémon ha llegado a los 30 años de existencia y lo que solo parecía una fiebre, ahora es un gigantesco imperio global y la propiedad del entretenimiento más costosa y rentable en la historia de la humanidad. Nintendo, Creatures y Game Freak gestaron este titán que acumula decenas de videojuegos, películas, temporadas de ‘anime’ y millones en ‘merchandising’ y cartas. Como no podría ser de otra manera, Japón es el afortunado en recibir grandes cantidades de productos que difícilmente veamos aterrizar en Occidente. Por ahora para nuestras regiones, Pokémon Fire Red / Leaf Green son parte de las celebraciones. Además de unos pocos productos oficiales.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Pokémon. Seguir

30 años de historia en juegos principales RPG de Pokémon.

Estos son algunos de los productos que están disponibles en los Pokémon Center del lejano Oriente:

Japón contará con una edición física de Pokémon Fire Red / Leaf Green que incluye el juego de elección en una tarjeta de descarga, una réplica de la caja de Game Boy Advance para ambos juegos y un set de pokébolas de cristal con estuche, como se muestra abajo. Los coleccionables serán los mismos independientemente de si compras la versión de Pokémon Fire Red o Pokémon Leaf Green especial de lujo. Ambos juegos solo vienen en japonés para redimir en la eShop japonesa.

Fuente: game.watch