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Figura de Tifa Structure Arts de Final Fantasy VII original, nuevas imágenes, precio y fecha de lanzamiento

Cielo final.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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La línea Final Fantasy VII Structure Arts de Square Enix no deja a los fans sin la reina del Séptimo cielo de Midgar. Esta figura coleccionable de Tifa Lockhart como la conocimos en 1997 fue presentada durante el Shizuoka Hobby Show 2026, con las proporciones de Tifa en las secuencias animadas y batallas de FFVII, no el estilo ‘super deformed’ de los segmentos exploratorios. A diferencia de la reimaginada Tifa, la clásica no cuenta con medias altas, shorts, ni brasier deportivo bajo la blusa blanca. Al ser menos realista, las piernas lucen notablemente más largas que el resto del cuerpo y el busto es más grande que el abdomen y la cintura.

Esta figura de Tifa tiene rostro cambiable entre un gesto neutral con sonrisa moderada y un grito de combate. Gracias a sus puntos de articulación, puede adoptar tanto una postura natural de pie como poses de acción dinámicas, propias de una experta en artes marciales como Tifa, tales como una postura de combate con los puños cerrados o una potente patada.

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También se ha cuidado el equilibrio entre su característico cabello largo y las líneas de su cuerpo, permitiendo apreciar el personaje desde diversos ángulos. Asimismo, al combinar las distintas piezas de manos intercambiables, es posible recrear una gran variedad de situaciones, desde imponentes poses de combate hasta los gestos encantadores de Tifa. Esta figura combina a la perfección el diseño original de Tifa de Final Fantasy VII con la experiencia de montar una maqueta articulada, sello distintivo de la serie Structure Arts de Square Enix.

Tifa Structure Arts de Final Fantasy VII sale el 30 de enero del 2027 por 8800 yenes, cerca de $56 USD sin envío.

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Final Tifantasy

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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