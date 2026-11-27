En Black Friday 2026, las figuras coleccionables no pueden faltar, así que en GamerFocus te recomendamos las que puedes adquirir en sitios en línea como Amazon, esto porque hace más fácil adquirirlas desde cualquier país de Latinoamérica y en países como Colombia, su envío está incluido si superan los $35 USD. Del mismo modo, incluimos opciones locales para Colombia en almacenes como Pepe Ganga con descuentos de Black Friday.

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Sin más preámbulos, estas son las figuras coleccionables recomendadas en Black Friday 2026, ninguna para importar desde Japón.

Homero furioso – Los Simpson

Sumérgete en Springfield con la figura de acción prémium Homero furioso, inspirada en su look en el clásico episodio ‘Papá enojado’ de Los Simpson. Homero cuenta con 15 puntos de articulación para posar y jugar. Activa la acción aplastante de Homero furioso presionando el botón en su espalda, haciendo que su brazo se balancee para tumbar el accesorio de valla incluido. Homero furioso viene completo con un accesorio de valla de varias piezas, piscina para niños y lata de pintura, permitiendo recrear tus momentos favoritos del episodio en la serie.

Precio: 88.000 pesos colombianos en Pepe Ganga

Luffy Goo Jit Zu – One Piece

Monkey D. Luffy, protagonista de la serie de ‘manga’ y ‘anime’ One Piece, en su adaptación ‘live action’ para Netflix, podemos ver cómo se estira para derrotar a los villanos que se encuentra en su aventura hacia el One Piece. Con la nueva figura de Goo Jit Zu, puedes jugar y recrear las mejores escenas, haciendo que Luffy se estire hasta tres veces su tamaño original.

Precio: 90.000 pesos colombianos en Pepe Ganga

Derpy con Sussie Funko Pop! – KPop Demon Hunters

Únete al mundo de las figuras coleccionables que representan un universo de personajes icónicos de la cultura pop, cómics, películas, series y mucho más. Siempre hay un Funko de KPop Demon Hunters ideado para ti con el cual rememorar personajes especiales, además de las Huntr/X, por supuesto. En el caso de Derpy con Sussie, brillan en la oscuridad.

Precio: 66.450 pesos colombianos en Pepe Ganga

Goku Super Saiyajin dios S.H.Figuarts – Dragon Ball Super

A propósito del reciente ‘remake’ Dragon Ball Super: Beerus, la figura de Goku Super Saiyajin dios de S.H.Figuarts presenta un diseño completamente renovado que presta atención meticulosa a las proporciones, las expresiones faciales y los pequeños detalles. Incorpora un sistema de articulación que implementa el sistema de hombros de movilidad dinámica. Incluye cuatro pares de manos intercambiables, tres rostros intercambiables y piezas para la cabeza intercambiables.

Precio: $38 USD en Amazon con envío gratis.

Momo Ayase Banpresto – Dan Da Dan

Bandai Spirits Banpresto presenta una figura coleccionable de Momo Ayase, protagonista de Dan Da Dan, en la cual exhibe su habilidad psíquica especial y es un elemento perfecto para decorar. Con una altura aproximada de 7,5 pulgadas o 19 cm, Momo aparece en una pose característica e ideal para poner tus lápices.

Precio: $23 USD en Amazon sin envío.

Eternal Sailor Mercury (Ami Mizuno) Banpresto – Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie

Eternal Sailor Mercury tiene una altura aproximada de 14 cm, la Senshi Ami aparece en su pose más característica e incluye una base por un precio de locura. No dejes pasar la oportunidad de añadirla a tu colección y realzar tu exhibición junto a otras increíbles figuras Q posket, creadas por Banpresto y destacadas por sus ojos brillantes, mejillas encantadoras, una calidad excepcional y un diseño meticuloso.

Precio: $10 USD en Amazon para miembros de Prime.

Seto Kaiba S.H.Figuarts – Yu-Gi-Oh!

La apasionante historia de los duelos del reino de las sombras renace en la serie S.H.Figuarts. Seto Kaiba se une a la segunda entrega de la línea S.H.Figuarts dedicada a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Además de una gran variedad de opciones para recrear escenas de la serie, incluye un efecto dinámico de ‘Burst Stream of Destruction’ (Explosión de destrucción) que puede utilizarse junto con la figura S.H.MonsterArts del Dragón Blanco de Ojos Azules, a la venta por separado.

Precio: $95 USD en Amazon con envío gratis.

Nami Lady Fight!! Banpresto – One Piece

La navegante de la tripulación Sombrero de paja no está corta en figuras coleccionables, pero esta de Banpresto con una altura aproximada de 20 cm es una bella -one- ‘pieza’ de Nami, mostrando todo su talento en la batalla con el atuendo de «Dos años después». Otro punto a favor es su precio con respecto a otros modelos de figuras, teniendo en cuenta su altura.

Precio: $39 USD en Amazon con envío gratis.