Cultura POP

¿Fueron generados por una IA los monstruos de paleta Drácula 2025?

DracudesgracIA.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

La colección de monstruos de paleta Drácula para 2025 ya está rondando en las principales ciudades de Colombia, como ha sido de forma ininterrumpida desde 2019 y tal como se arrastra la IA en todos los rincones. Acá puedes ver la lista de todas las criaturas que componen los Secretos del bosque prohibido. Algo que ha llamado la atención, sin embargo, es que tanto los diseños de las tarjetas como los de las figuras difieren significativamente. Es cierto que desde los años de Monstruos en mi bolsillo –a su vez basados en Monster in my Pocket de Morrison Entertainment Group– era poco probable tener figuras 1:1 que replicaran los diseños de las tarjetas, pero algo intentaban.

En las colecciones de paleta Drácula de los últimos años, recontadas extraoficialmente como la «era moderna», los cambios entre figuras y diseño han sido leves pero no han afectado la versión final, pues algunas cosas pueden variar entre la fabricación de los moldes y la edición impresa de las tarjetas por tiempos de producción. Ahora bien, con algunos coleccionistas e interesados que ya cuentan con las nuevas figuras en su haber, varios se han quejado del uso de inteligencia artificial o IA en el diseño de los monstruos para Secretos del bosque prohibido.

IA monstruos paleta Drácula
Imagen por Juanes A Torres.

Vía Facebook, un usuario asegura en una publicación que «Venarth en la carta es un monstruo de madera y el diseño real es un monstruo árbol tigre». Viendo la comparación, tiene mucha razón. Por otro lado, Nebraskarn tendría más parecido a criatura marina de Piratas del Caribe, según otro comentario, mientras que el diseño lo muestra como criatura pantanosa hecha de hojas y lianas.

Me salieron dos Nebraskarn, parece a David Jones sin sombrero y ojos de alien, jajaja, ya toca completar la colección por secuencia del año pero la verdad no está muy buena que digamos…»

IA monstruos paleta Drácula
Imagen por Juanes A Torres.

«Que bajón de calidad tan triste, ese nivel de mediocridad no tiene presentación», lamenta otro usuario en la publicación de Facebook.

A esto se suma otra queja en el diseño de Dracutánicus –cuya historia por cierto no corresponde al personaje–, donde se le ve una «pala-tridente» flotando en frente suyo, mientras la figura no es así.

IA monstruos paleta Drácula

No faltan los que se lo toman con gracia, como que la imagen de la izquierda de Taralith es como se ven los que ponen una foto en aplicación de citas y a la derecha como son en realidad cuando aparecen en persona.

IA monstruos paleta Drácula

Mientras esperamos una respuesta o comunicado oficial por parte de Nutresa y el uso de IA en la colección de paleta Drácula 2025, cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto.

Todos los monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025
Todos los monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025
La nueva mascota virtual de Takara Tomy sensible al tacto con 157 Pokémon, repasamos el legado de dispositivos
Paleta Drácula 2025: Secretos del bosque prohibido es la nueva colección de figuras
My Mario es la nueva línea de productos y aplicación de Nintendo dirigida a los más pequeños
JCC Pokémon: Escarlata y Púrpura – Fulgor Negro / Llama Blanca, nuestro unboxing de la caja de Reshiram
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior 007 First Light: 30 minutos del nuevo juego de James Bond y ediciones de colección
No hay comentarios

Lo último

007 First Light: 30 minutos del nuevo juego de James Bond y ediciones de colección
Videojuegos
Qiddiya ha adquirido RTS, los actuales organizadores de Evolution Championship Series (EVO)
Esports
Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»
Videojuegos
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025
Videojuegos