¿Fueron generados por una IA los monstruos de paleta Drácula 2025?

La colección de monstruos de paleta Drácula para 2025 ya está rondando en las principales ciudades de Colombia, como ha sido de forma ininterrumpida desde 2019 y tal como se arrastra la IA en todos los rincones. Acá puedes ver la lista de todas las criaturas que componen los Secretos del bosque prohibido. Algo que ha llamado la atención, sin embargo, es que tanto los diseños de las tarjetas como los de las figuras difieren significativamente. Es cierto que desde los años de Monstruos en mi bolsillo –a su vez basados en Monster in my Pocket de Morrison Entertainment Group– era poco probable tener figuras 1:1 que replicaran los diseños de las tarjetas, pero algo intentaban.

En las colecciones de paleta Drácula de los últimos años, recontadas extraoficialmente como la «era moderna», los cambios entre figuras y diseño han sido leves pero no han afectado la versión final, pues algunas cosas pueden variar entre la fabricación de los moldes y la edición impresa de las tarjetas por tiempos de producción. Ahora bien, con algunos coleccionistas e interesados que ya cuentan con las nuevas figuras en su haber, varios se han quejado del uso de inteligencia artificial o IA en el diseño de los monstruos para Secretos del bosque prohibido.

Imagen por Juanes A Torres.

Vía Facebook, un usuario asegura en una publicación que «Venarth en la carta es un monstruo de madera y el diseño real es un monstruo árbol tigre». Viendo la comparación, tiene mucha razón. Por otro lado, Nebraskarn tendría más parecido a criatura marina de Piratas del Caribe, según otro comentario, mientras que el diseño lo muestra como criatura pantanosa hecha de hojas y lianas.

Me salieron dos Nebraskarn, parece a David Jones sin sombrero y ojos de alien, jajaja, ya toca completar la colección por secuencia del año pero la verdad no está muy buena que digamos…»

Imagen por Juanes A Torres.

«Que bajón de calidad tan triste, ese nivel de mediocridad no tiene presentación», lamenta otro usuario en la publicación de Facebook.

A esto se suma otra queja en el diseño de Dracutánicus –cuya historia por cierto no corresponde al personaje–, donde se le ve una «pala-tridente» flotando en frente suyo, mientras la figura no es así.

No faltan los que se lo toman con gracia, como que la imagen de la izquierda de Taralith es como se ven los que ponen una foto en aplicación de citas y a la derecha como son en realidad cuando aparecen en persona.

Mientras esperamos una respuesta o comunicado oficial por parte de Nutresa y el uso de IA en la colección de paleta Drácula 2025, cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto.