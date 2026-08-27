Galería de fotos del Pokémon Center en el Campeonato Mundial Pokémon 2026, San Francisco

El Campeonato Mundial Pokémon 2026 tiene lugar del 28 al 30 de agosto del 2026 en el Moscone Center de San Francisco, California. Los asistentes a la competencia global tienen acceso a un Pokémon Center en el cual poder comprar diferentes tipos de mercancía, enormes cantidades de peluches, figuras coleccionables, camisetas, camisas, hoodies, jackets, gorras, gorros, llaveros, pines y muchos accesorios decorativos más de Pokémon. Vamos a dar un vistazo a una parte de lo que encontramos en el espacio dedicado a todos los productos Pokémon del 2026.

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Exclusive #PokemonXP and 2026 #PokemonWorlds merch reveal 🚨



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Tampoco olvides reclamar los regalos y recompensas digitales en los diferentes juegos de Pokémon.

Los jugadores pueden iniciar sesión en Pokémon Champions y usar la opción Regalo Misterioso con el código W0R1DCHAMP10NS26 para recibir 5000 Puntos de Victoria. Los jugadores de Pokémon Champions que sintonicen la transmisión del Campeonato Mundial Pokémon entre el 28 y el 30 de agosto, también podrán descargar una gorra y una camiseta rojas especiales, pero necesitarán una contraseña que se revelará durante el evento. Cada día del evento habrá una recompensa especial dentro del juego para quienes vean la transmisión en directo.

La relevancia de Pokémon Champions es alta ya que en adelante es el único juego principal en los combates RPG del Campeonato Mundial Pokémon, dejando atrás Pokémon Scarlet / Violet y no sumando en el futuro a Pokémon Viento / Ola o Winds / Waves.