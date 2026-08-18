Estos adorables y apestosos gatos de Mewgenics ahora son figuras coleccionables de Youtooz

Todos amamos a los gatos y celebramos tanto su ternura que a veces olvidamos lo desagradables que pueden ser. El divertido juego de rol, crianza y estrategia Mewgenics llegó hace unos meses para recordárnoslo y ahora unos de sus gatos más memorables se van a convertir en figuras coleccionables de la marca Youtooz que resultan tan adorables como… «feítas».

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Youtooz ya había anunciado oficialmente una figura de Stacy y semanas atrás reveló que estaba trabajando en aún más ‘merchandising’ basado en el más reciente juego de Edmund McMillen. Pudimos adivinar cuál iba a ser uno de ellos y ahora tenemos imágenes oficiales que revelan cuáles son y cómo van a lucir.

Las tres figuras coleccionables de Mewgenics que Youtooz pondrá a la venta son los siguientes tres jefes:

Guillotina

Gambit

Zodiac

Pueden ver las imágenes a continuación. Por cierto, la figura de Guillotina —que medirá 20.3 cms— es promocionada como «desmontable». Los jugadores que han enfrentado a este jefe y sus versiones alternativas seguramente ya tienen una buena idea de lo que eso significa.

Las figuras de Gambit y Zodiac son un poco más pequeñas que la de Guillotina. Pueden comparar sus tamaños en la siguiente imagen que muestra las tres figuras juntas.

Las figuras de Guillotina, Gambit y Zodiac de Youtooz se pondrán a la venta el viernes 21 de agosto de 2026 en el sitio web oficial de la marca.

Hablando de Mewgenics, estamos esperando el inevitable anuncio de las versiones para consolas del juego. Con suerte no tardarán mucho.