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Godzilla Minus Zero: así son todas las figuras de King Ghidorah anunciadas por Bandai

Godzilla Minus Zero ya está en las salas de cine de Colombia y en Japón han anunciado cuatro figuras de uno de los Kaiju de la nueva película.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Bandai reveló de manera oficial el lanzamiento de múltiples figuras coleccionables inspiradas en King Ghidorah, monstruo que aparece en la película Godzilla Minus Zero. La cinta se estrenó recientemente en las salas de cine de Japón el pasado 3 de noviembre de 2026. A diferencia de las piezas coleccionables lanzadas en el pasado con aspectos clásicos, estas nuevas figuras presentan un diseño fiel a la renovada apariencia del personaje en el largometraje. Adicionalmente, Bandai confirmó que la distribución y disponibilidad de estas piezas se realizará de manera gradual en el mercado japonés.

¿Cuánto valen y cuáles son las características de las figuras de King Ghidorah de Godzilla Minus Zero?

Godzilla Minus Zero: así son todas las figuras de King Ghidorah anunciadas por Bandai

La primera pieza de esta colección corresponde a la línea Movie Monster Series. Esta figura de King Ghidorah tiene un precio de ¥4.620 (aproximadamente $29,20 USD) y ya se encuentra disponible para su compra inmediata en Japón.

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Godzilla Minus Zero: así son todas las figuras de King Ghidorah anunciadas por Bandai

Como segunda opción, los coleccionistas encontrarán la Movie Monster Series Giga, una versión de King Ghidorah de mayor tamaño que cuenta con un valor de ¥9.900 (alrededor de $62,55 USD). La llegada de este artículo al mercado está programada para el 14 de noviembre de 2026.

Godzilla Minus Zero: así son todas las figuras de King Ghidorah anunciadas por Bandai

La tercera figura revelada es la Godziburst DX, un modelo articulado de 11 cm de altura que posee un total de nueve puntos de articulación distribuidos en sus tres cabezas, dos brazos, dos piernas y dos colas. Esta pieza saldrá a la venta el 5 de diciembre de 2026 a un costo de ¥2.310 (cerca de $14,60 USD).

Finalmente, Bandai Spirits anunció la incorporación de una cuarta variante dentro de la línea S.H.MonsterArts de su marca Tamashii Nations. Aunque se detalló que este modelo contará con un mayor nivel de acabado y detalle respecto a las versiones anteriores, ni el precio oficial ni la fecha exacta de su lanzamiento han sido revelados por la empresa.

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