Godzilla sigue pisando fuerte, ahora con su propio set de LEGO, considerable precio y tamaño

Además del estreno de la secuela Godzilla Minus Zero y la introducción del rey de los monstruos en Sonic Racing: CrossWorlds, celebra a una leyenda de Toho y del Monsterverse de Legendary, un ícono de la cultura pop, con este set de construcción coleccionable LEGO Ideas Godzilla, diseñado para adultos a partir de 18 años. Es el regalo ideal para hombres, mujeres y coleccionistas de artículos relacionados con los ‘kaiju’.

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Sumérgete en el gratificante desafío de capturar la imponente presencia del Titán mayor, recreando su piel escamosa y sus aletas dorsales dentadas. Basada en la idea de un fan, elegida mediante votación por la comunidad y producida por el Grupo LEGO, esta figura articulada de Godzilla construida con bloques se convierte en un elemento decorativo épico, perfecto para cualquier sala de estar u oficina. Construye al «Rey de los monstruos» colocando su cola hacia la izquierda o hacia la derecha, inclinando su cabeza hacia adelante o hacia atrás, ajustando sus brazos, muñecas y dedos para lograr poses imponentes.

Muestra tu creación ‘kaiju’ en una estantería, escritorio o mesa, retira la lengua y coloca el rayo atómico en su mandíbula para evocar escenas dramáticas. Esta figura de LEGO Godzilla, compuesta por 5363 piezas e incluyendo el rayo de calor, mide más de 70 cm de altura, tiene un precio de $450 USD y sale el 27 de noviembre.