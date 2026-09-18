Cultura POP

GTA 6 se puede reservar en disco de vinilo y CD, por lo menos el álbum musical

Música licenciada para vacacionar en Leonida.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Rockstar Games y Atlantic Records anunciaron Grand Theft Auto VI: The Album, una colección de 34 temas originales e inéditos para el esperado juego GTA 6, de una lista de artistas que según el estudio, «desafían los géneros y se cuentan entre los más apasionantes del mundo». Ya es posible guardar el álbum por adelantado en las plataformas de ‘streaming’ musical.

Desde hoy se pueden escuchar los siguientes seis sencillos de lanzamiento:

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  1. CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crecy – ‘Sexy Magic’
  2. Keith Richards – ‘Bright Lights, Big City’
  3. Morgan Wallen – ‘Last Thing You Need’
  4. Rauw Alejandro – ‘Macacoa 2000’
  5. Travis Scott – ‘RHYNO (producida por Guy-Manuel de Homem-Christo)’
  6. Yung Lean – ‘That’s It (feat. Future & Metro Boomin)’

Curiosamente y a falta de discos de juegos físicos para PS5 y Xbox Series X/S, Rockstar Games sí lanzará versiones en CD y vinilo de Grand Theft Auto VI: The Album coincidiendo con el lanzamiento del juego un día después, el 20 de noviembre, incluyendo tres ediciones exclusivas disponibles únicamente en el sitio web oficial: un vinilo de edición limitada relleno de líquido azul por $124.98 USD, un vinilo con diseño de salpicaduras (splatter) por $49.98 USD y un CD en caja estándar (jewel case) por $19.98 USD.

Del mismo modo, habrá disponibles ediciones exclusivas con colores de vinilo distintos –cada una con arte nuevo y único– en Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes.

GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S está previsto para el 19 de noviembre del 2026, únicamente en formato digital y en «cajas de plástico con códigos de descarga».

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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