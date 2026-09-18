GTA 6 se puede reservar en disco de vinilo y CD, por lo menos el álbum musical

Rockstar Games y Atlantic Records anunciaron Grand Theft Auto VI: The Album, una colección de 34 temas originales e inéditos para el esperado juego GTA 6, de una lista de artistas que según el estudio, «desafían los géneros y se cuentan entre los más apasionantes del mundo». Ya es posible guardar el álbum por adelantado en las plataformas de ‘streaming’ musical.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de GTA 6. Seguir

Desde hoy se pueden escuchar los siguientes seis sencillos de lanzamiento:

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crecy – ‘Sexy Magic’ Keith Richards – ‘Bright Lights, Big City’ Morgan Wallen – ‘Last Thing You Need’ Rauw Alejandro – ‘Macacoa 2000’ Travis Scott – ‘RHYNO (producida por Guy-Manuel de Homem-Christo)’ Yung Lean – ‘That’s It (feat. Future & Metro Boomin)’

Curiosamente y a falta de discos de juegos físicos para PS5 y Xbox Series X/S, Rockstar Games sí lanzará versiones en CD y vinilo de Grand Theft Auto VI: The Album coincidiendo con el lanzamiento del juego un día después, el 20 de noviembre, incluyendo tres ediciones exclusivas disponibles únicamente en el sitio web oficial: un vinilo de edición limitada relleno de líquido azul por $124.98 USD, un vinilo con diseño de salpicaduras (splatter) por $49.98 USD y un CD en caja estándar (jewel case) por $19.98 USD.

Del mismo modo, habrá disponibles ediciones exclusivas con colores de vinilo distintos –cada una con arte nuevo y único– en Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes.

GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S está previsto para el 19 de noviembre del 2026, únicamente en formato digital y en «cajas de plástico con códigos de descarga».