La búsqueda de cartas coleccionables en GTA VI es un proceso largo y dispendioso apartado de las misiones, entre deportistas, bailarinas/es, personajes animados y demás. Gracias a Panini y Rockstar Games podremos cruzar los límites virtuales de Leonida con algunos de estos objetos coleccionables en el mundo real. Esta es una colección basada en la serie deportiva con los equipos ficticios de Leonida, por lo que cartas como las de Delights están lejos de nuestro alcance. Y no, Mandy no tiene carta coleccionable.

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La colección oficial de cartas coleccionables de temática deportiva de GTA VI se basa en el sistema estándar de Panini, e incluye cartas numeradas de gran rareza y versiones paralelas con los colores de los distintos equipos. A la gama habitual, que incluye las ediciones Bronce, Plata y Oro de la serie Leyenda, la colección de Grand Theft Auto añade versiones paralelas exclusivas de Vice City en colores plata, rosa, verde azulado y azul claro.

La empresa de artículos coleccionables reveló imágenes de varias cartas que formarán parte de esta colaboración, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de diciembre.

Las cartas de GTA VI se comercializarán en cajas que contienen cuatro paquetes; cada uno de ellos incluye, en promedio, dos cartas de novatos (Rookies), una de estilo retro, una ilustrada y cuatro cartas especiales de edición plateada. Aunque aún no se ha anunciado el precio, las cajas de coleccionista disponibles actualmente en el sitio web de Panini oscilan entre los 30 y los más de 700 dólares estadounidenses.

GTA VI cuenta con un total de 480 cartas coleccionables repartidas en 16 series distintas, aunque aún no se sabe cuántas de ellas llegarán a convertirse en cartas físicas. Es poco probable que la compañía adapte al formato físico aquellas cartas centradas en personajes altamente sugestivos, por lo que Vicki tendrá que esperar en Port Gellhorn.