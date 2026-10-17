Hatsune Miku le quita la corona de navidad a Mariah Carey con una figura coleccionable y dos peluches Fuwa Puchi

Sega anunció tres nuevos productos de Hatsune Miku, que incluyen una figura coleccionable y peluches basados ​​en su diseño con traje navideño para 2026. Todos ellos llegarán primero a los salones recreativos de Japón como premios, antes de su comercialización. Las dos variantes de peluches Fuwa Puchi en posición recostada estarán disponibles el 20 de noviembre del 2026, seguidas por la versión de tamaño mediano en posición sentada y la figura de la línea FIGURIZMα, que llegarán el 27 de noviembre del 2026.

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Tanto en los peluches como en la figura, el diseño navideño de 2026 de Hatsune Miku presenta a la Vocaloid con un vestido rojo y blanco, adornado con lazos y detalles en verde y amarillo. Miku lleva botas marrones y una corona. Los dos peluches Fuwa Puchi en posición recostada siguen el tradicional estilo chibi, uno con una sonrisa leve, el otro con una sonrisa más amplia. Cada uno de ellos mide aproximadamente 21 cm de alto y más de 37 cm de largo. La versión de tamaño mediano se encuentra en posición sentada y mide poco más de 32 cm.

Por su parte, la figura FIGURIZMα de Hatsune Miku edición navideña 2026, presenta un diseño más elaborado y detallado. Se pueden apreciar mejor los decorados de su peinado, que incluye cintas y lazos adicionales en la parte superior de sus características coletas, un bastón que sostiene en la mano y adornos extra en su vestido. La figura tiene una altura de poco más de 21 cm.

Por el momento se desconoce cuándo llegarán estas tres figuras a nivel mundial o si acaso saldrán de Japón.