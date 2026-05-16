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Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr

De tal tortuga, tal hijo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Jakks Pacific lanzó varios productos de Super Mario Galaxy: La película, ahora un nuevo anuncio nos deja saber que habrán nuevos juguetes relacionados comenzando con el hijo de Bowser. El próximo lanzamiento comenzará con la figura de Wonder Bowser Jr, que estará disponible para reservar a partir del 15 de mayo del 2026 a través de sitios como Target.

Con más de 20 cm de altura, Wonder Bowser Jr. ofrece diversión dinámica y llena de acción gracias a sus 13 puntos de articulación y su característico movimiento de mordida que se activa al empujar su caparazón hacia adelante. La figura también incluye un pincel con múltiples puntas intercambiables, que incluye la brocha, un hacha, una maza y una punta de flecha, lo que permite a los fans recrear momentos épicos de batalla. Una función de revelación de agua añade interactividad, ya que los usuarios pueden usar la punta del pincel para revelar efectos de salpicaduras de tinta una y otra vez.

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juguetes Super Mario Galaxy
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Jakks Pacific ampliará la línea de juguetes de la película de Super Mario Galaxy con los siguientes artículos durante el tercer trimestre del año:

  • Figura de Mario cabalgando a Yoshi [Exclusiva de Walmart]
  • Figuras Premium con accesorios: Mario volador, Luigi nube, Princesa Peach y Bowser
  • Set de juego Deluxe del Planeta Wonder Bowser Jr. con Mini Bowser Jr. y Coche Payaso
  • Dioma del Mundo Menos con figuras exclusivas de Mini Wart y Toad Pingüino
  • Figuras en miniatura: Mario volador, Luigi nube y Rosalina
  • Vehículos de impulso: Yoshi en motocicleta y Bowser Jr. en Coche Payaso [Exclusivo de Walmart]
  • Peluche de 23 cm: Mario volador, Luigi nube y Rosalina

De la misma marca hay un set de juego de Yoshi recientemente presentado que se convierte en un huevo gigante. En otras noticias de Super Mario Galaxy: La película, se confirmó la fecha de lanzamiento en plataformas digitales, así como de los discos 4K y Blu-ray con sus respectivos contenidos.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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