Hellbreak quiere ser el juego de cartas por excelencia del terror y los monstruos de Universal

Spin Master y Universal Products & Experiences anunciaron Hellbreak, un nuevo juego de cartas coleccionables del universo del terror. Creado en colaboración con el equipo de diseño de Ghost Galaxy, Hellbreak ofrecerá a los fans del terror y a los jugadores de JCC una nueva y emocionante forma de conectar con sus personajes favoritos de franquicias de terror.

La jugabilidad gira en torno a la idea de un «Monster Sandbox», una arena en la que los personajes favoritos de los fans del terror luchan hasta el final. Forjada a partir del legado de Universal Monsters, donde nació el terror cinematográfico, la colección inicial de cartas incluirá una impresionante selección de personajes de Universal Pictures, que abarca clásicos que definieron el género, iconos del resurgimiento del terror a finales del siglo XX y visionarios que siguen infundiendo miedo en el público moderno.

Hora de volver a los sustos para los monstruos de Universal.

Con Universal como la piedra angular creativa de Hellbreak, Spin Master está construyendo un universo ‘crossover’ de terror sin precedentes, que incluirá importantes estudios adicionales y sus personajes de todo el género. Hellbreak aprovecha las décadas de innovación de Ghost Galaxy en el diseño, desarrollo y participación del jugador en juegos de cartas coleccionables. «Hellbreak fue diseñado para sentirse peligroso, cinematográfico y con una rejugabilidad infinita», afirma Christian T. Petersen, director ejecutivo de Ghost Galaxy y responsable de diseño de Hellbreak.

«Cada monstruo, mecánica y aspecto está diseñado para crear momentos inolvidables y aterradores en la mesa, de esos que los jugadores recordarán mucho después de terminar la partida». Hellbreak está programado para un lanzamiento global en el tercer trimestre del 2026, con detalles adicionales sobre la jugabilidad, el arte, las facciones de los personajes y las ediciones de coleccionista que se revelarán el próximo año.