Horizon Zero Dawn tendrá su propia serie de cómics

A pesar de haber salido a la venta hace casi tres años, no podemos olvidar a Horizon Zero Dawn. No solo porque es uno de los mejores títulos exclusivos de PlayStation 4, sino porque no abandona los titulares gracias a su crossover con Monster Hunter World: Iceborne y los rumores de que llegará a PC.

Ahora tenemos una nueva razón para tener presente este gran juego. Titan Comics, la casa distribuidora de cómics basados en franquicias como Doctor Who y Life is Strange, ha anunciado una nueva serie basada en el popular juego de Guerrilla.

Este título será co-escrito por Anne Toole, una de las guionistas del juego y ganadora del premio Writer’s Guild. El número 0 será gratuito y se ofrecerá como parte del Free Comic Book Day que se celebrará el 20 de mayo de 2020.

La protagonista de esta historia no será Aloy. Su personaje principal será Talanah, líder de la Logia de Cazadores que no ha logrado encontrar un propósito para su vida desde la partida de su amiga. Ella debe regresar a su vida como cazadora cuando una nueva amenaza robótica surge de las tierras salvajes.

El mundo creado para Horizon Zero Dawn es uno de los más detallados e interesantes que hemos visto en un videojuego moderno. Los fanáticos de este título estamos felices de saber que finalmente será explorado más allá de los confines del juego con su propio ‘universo expandido’.

Fuente: Titan Comics