Hot Toys presenta unas mini figuras de Death Stranding 2: On The Beach – Cosbi Collection, en tus manos como la mañana

Además de la anunciada figura réplica de Tomorrow (Elle Fanning) basada en Death Stranding 2: On the Beach, Hot Toys tiene una colección especial de mini figuras sobre el segundo juego de Hideo con Kojima Productions. El paquete Death Stranding 2: On the Beach – Cosbi Collection por parte de Hot Toys contiene seis cajas ciegas, pero no hay figuras repetidas al comprar un set.

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Cada set contiene siete tipos posibles para coleccionar, incluidos seis personajes del juego y una versión misteriosa. Cada caja completa incluye figuras básicas, mientras que algunas también contienen una figura secreta. Si hay una figura secreta en la caja, una figura básica será reemplazada por ella al azar. Cada mini figura tiene un tamaño de 9,5 a 10 cm y viene con una tarjeta de colección exclusiva.

Las figuras de Death Stranding 2: On the Beach en la colección Cosbi de Hot Toys corresponden a:

Sam

Higgs

Neil Vana

Fragile

Rainy

Tomorrow

Red Samurai [figura misteriosa]

Los paquetes de seis cajas se pueden adquirir por un precio de $135 USD con envío gratuito a la mayoría de países. Por su parte, la exclusiva figura de Tomorrow de la línea Artisan de Hot Toys tendrá un tiraje limitado de 3000 unidades en mercados seleccionados, por ahora no disponible para reserva. Su lanzamiento está previsto para el periodo comprendido entre el tercer y el cuarto trimestre del 2027.