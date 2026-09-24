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Hot Toys sorprende con la figura réplica de Tomorrow (Elle Fanning) en Death Stranding 2: On the Beach

Tomorrow en tus manos.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Hot Toys anunció una nueva figura basada en Death Stranding 2: On the Beach, el conocido juego de autor de Hideo Kojima. La figura de Tomorrow Artisan Edition a escala 1/6 se presenta como una exclusiva de Hot Toys. La pieza se basa en la interpretación de Elle Fanning del personaje del mismo nombre en el juego. Tomorrow cuenta con cabello implantado de lana, un cuerpo sin juntas visibles, múltiples manos intercambiables, zapatillas extraíbles, una lanza de alquitrán y una base de exhibición que simula salpicaduras de alquitrán.

Hot Toys Tomorrow Death Stranding

Ambientado tras el viaje de la humanidad para reconectar un mundo fracturado, Death Stranding 2: On the Beach sigue a Sam Porter Bridges mientras se aventura más allá de las fronteras para expandir la Red Quiral a través de territorios infestados de EV (Entes Varados). Allí se cruza con Tomorrow, una joven misteriosa surgida de una crisálida que posee habilidades de otro mundo vinculadas a la propia Playa.

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Hot Toys Tomorrow Death Stranding

Esta figura presenta una escultura de cabeza con ojos móviles independientes, que captura fielmente la interpretación de Elle Fanning como Tomorrow. Al tratarse de una edición «Artisan», su largo cabello rubio y ondulado ha sido implantado meticulosamente utilizando lana, lo que aporta una suavidad y un volumen inigualables. Otro aspecto destacado es su cuerpo moldeado de una sola pieza, fabricado íntegramente en silicona con un esqueleto metálico interno. Este diseño sin juntas elimina las articulaciones visibles en el cuerpo, al tiempo que permite una gran movilidad para adoptar poses dinámicas.

Hot Toys Tomorrow Death Stranding

Su atuendo consta de un vestido blanco brillante, complementado con una venda en la parte superior del brazo izquierdo, cintas entrecruzadas en el antebrazo y pantalones cortos. Los coleccionistas pueden exhibir a Tomorrow descalza o equiparla con un par de zapatillas blancas –un regalo de Sam– adornadas con un colgante de Rainy.

Hot Toys Tomorrow Death Stranding

Tomorrow incluye una imponente lanza de alquitrán inspirada en el arte conceptual del juego, también se incluye una base tipo diorama inspirada en el alquitrán. Gracias a sus efectos intercambiables de salpicaduras, la base ofrece diversas opciones de exhibición, incluyendo efectos sobre el suelo y un efecto de erupción de alquitrán, recreando así el juego.

Hot Toys Tomorrow Death Stranding

Disponible en tiraje limitado de 3000 unidades en mercados seleccionados, esta exclusiva figura de la línea Artisan es una pieza extraordinaria para los amantes de Death Stranding. Por el momento, la figura no está disponible para reserva. Su lanzamiento está previsto para el periodo comprendido entre el tercer y el cuarto trimestre del 2027.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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