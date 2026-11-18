Ichiban Kuji es un sistema de sorteo de edición limitada creado por Banpresto. Los premios pueden variar desde láminas ilustradas, toallas y colgantes para el móvil hasta peluches, sin embargo, el premio más codiciado es el ‘Premio A’, que consiste en figuras de la línea Ichibansho. Estas figuras miden aproximadamente 15 cm de altura y son ideales para cualquier fan de la serie retratada. Entre las múltiples series con figuras Ichibansho, Dragon Ball presenta cinco nuevos representantes a partir de mayo del 2027.

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Bulma & Son Goku (Dragon Ball Snap Collection 3)

Trunks & Bulma (Dragon Ball Snap Collection 3)

Yamcha & Puar (Dragon Ball Snap Collection 3)

Lunch (Dragon Ball Snap Collection 3)

Son Goku & Bulma (Dragon Ball Snap Collection 3)

En la línea Ichibansho, el diseño de cada personaje se moldea minuciosamente para representarlo de la mejor manera posible. Asimismo, se presta especial atención a detalles como la textura al elaborar determinadas figuras. Gracias a una combinación de ABS y otros plásticos, las figuras Ichibansho ofrecen esa misma sensación de alta calidad propia de otras piezas altamente coleccionables. Además, están pintadas con gran precisión y exactitud, logrando reproducir fielmente hasta el más mínimo detalle del personaje o de su indumentaria.

La línea S.H.Figuarts de Bandai Spirits ha estado recientemente activa con figuras coleccionables especiales de Dragon Ball, específicamente Goku con su traje de Yardrat y otra basada en el Rey Mono según el arte de Akira Toriyama.