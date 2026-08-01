Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares

Durante el evento Wonder Festival 2026 Summer, Square Enix presentó la nueva figura o más bien estatuilla de lujo de Aerith Gainsborough a escala 1/4. Ahora Prime 1 Studio anunció el lanzamiento de la figura basada en Final Fantasy VII Rebirth para la línea Masterline de Square Enix. Dicha figura coleccionable estará disponible en versiones estándar por $2200 USD y una edición de lujo por $2400 USD. La línea Masterline se ha caracterizado por su alto detalle y precios.

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Aerith Masterline en su versión estándar la presenta sosteniendo su bastón y de pie sobre unas rocas como base. Sin embargo, la figura de lujo incluye varias piezas intercambiables, como cabezas con los ojos abiertos y cerrados. También incluye manos para sus armas –Guard Rod, Wizer Rod, Gambanteinn– y brazos que le permiten hacer su icónica pose de oración. La edición de lujo de la figura se despacha en septiembre del 2027, mientras que la versión estándar lo hará en octubre del 2027.

La nueva figura de Aerith de la línea Masterline de Square Enix basada en FFVII Rebirth se puede reservar ya mismo desde la tienda en línea de Prime 1 Studio.

Final Fantasy VII Remake está disponible para PS4 y su versión Intergrade para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC. Final Fantasy VII Rebirth está disponible para Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC. Final Fantasy VII Revelation llegará a Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC en 2027.