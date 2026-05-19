Impresionante, así es la figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6

El 2 de junio de 2026, Street Fighter 6 cumplirá tres años y con todo este tiempo en el mercado es normal que cada vez más las figuras coleccionables empiecen a adaptar los diseños de la entrega más reciente de la franquicia. Así que para aquellos fanáticos que puedan darse el «lujo» de coleccionar figuras premium, pasatiempo considerablemente costoso, Prime 1 Studio reveló que una nueva e imponente pieza de colección de Chun-Li.

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Precios y especificaciones de la figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6

Por el momento, ya se encuentra disponible la reserva internacional a través de Prime 1 Studio de la figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6. Sin embargo, aquellos que compren la figura deberán armarse de paciencia. Ya que, las entregas de esta figura de colección de la serie Master Line están programadas para completarse aproximadamente hasta enero de 2028.

La figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6 tiene un precio oficial de $1.099 USD (aproximadamente $4.182.000 COP), mientras que la versión especial —conocida como la edición Ultimate Bonus, de la cual solo se fabricarán 500 unidades— se puede precomprar por $1.599 USD (alrededor de $6.085.000 COP). La figura está construida a una escala de 1/4. Tomando en cuenta que la estatura canónica de Chun-Li es de 170 centímetros, la pieza alcanza una altura estimada de 42.5 cm.

La base especial donde se podrá poner la figura de Chun-Li, inspirada en el barrio chino de Metro City de Street Fighter 6, recrea la estética hip-hop del juego con una persiana con grafitis y luces LED integradas en los efectos de luces azules. Ambas ediciones cuentan con esta iluminación, pero la versión especial Ultimate Bonus de Chun-Li de Prime 1 Studio añade partes intercambiables: dos cabezas (expresión normal y concentrada), dos opciones de extremidades inferiores (posición de dos pies o apoyada en un solo pie para la técnica «Souten Ranka»), un soporte para la cabeza, una pared de efectos y un soporte de grafiti para el personaje. Las imágenes más detalladas de la figura las pueden ver a continuación:

Fuente: prime1studio