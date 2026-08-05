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Initial D: así son los relojes de Bunta y Takumi que hacen parte del 30 aniversario de la obra de Shuichi Shigeno

El Subaru GC8 de Bunta y el Toyota AE86 de Takumi son la inspiración en el diseño de los dos nuevos relojes de Initial D.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El manga Initial D, creado por Shuichi Shigeno, continúa la celebración de sus 30 años —la cual inició el año pasado— con la tanda final de una serie de lanzamientos temáticos. Este nuevo producto es el Angel Clover x Initial D 30th Anniversary Collaboration Automatic Watches. Estos relojes rinden homenaje a la relación entre el protagonista, Takumi Fujiwara, y su padre, Bunta. Además, los relojes cuentan con un sistema mecánico, que permite que el reloj se cargue con el movimiento de la muñeca del usuario.

Precio, especificaciones y fecha de lanzamiento de los relojes del 30 aniversario de Initial D

La colección incluye dos variantes inspiradas en los autos de ambos personajes: el modelo IN45-AE86 (basado en el Toyota AE86 de Takumi) y el IN45-GC8 (basado en el Subaru GC8 de Bunta). El reloj de Takumi incorpora un bisel de fibra de carbono com el del capó de Hachi Roku, subesferas que simulan el panel de instrumentos del vehículo y un «86» en la posición de las 12 en punto. Por su parte, la versión de Bunta comparte elementos de diseño similares, pero con un bisel de acero inoxidable y un número «8» en lugar del «86».

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Adicionalmente, ambos modelos cuentan con caja de acero inoxidable, correas fabricadas en cuero y silicona, y una resistencia al agua de 10 ATM. Además, llevan grabado en la parte posterior el sello conmemorativo «Initial D 30th Anniversary» e incluyen un llavero exclusivo de aniversario con el título de la marca en combinaciones de color blanco/gris o rojo.

Los artículos ya están disponibles para reserva en plataformas en línea como Japan Select. El modelo de Bunta tiene un costo de $430 USD, mientras que la versión de Takumi se comercializa por $450 USD. La fecha de entrega estimada y lanzamiento oficial al mercado de los Angel Clover x Initial D 30th Anniversary Collaboration Automatic Watches está programada para el 30 de septiembre de 2026.

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Vía: CBR

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