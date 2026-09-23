John Semper regresa a Spider-Man ’94, el cómic, para resolver el final inconcluso de la serie animada

John Semper, el encargado de Spider-Man: The Animated Series en los noventa, resolverá el final en suspenso con el que terminó el programa. Semper escribirá el Spider-Man ’94 Annual que Marvel Comics tiene programado para diciembre, donde explicará todo. Este cómic publicado desde 2025 está ubicado en exactamente el mismo universo de la serie animada, que a su vez compartía pantalla con el de la serie de X-Men, actualmente presentado en X-Men ’97.

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I'm thrilled to announce that with the upcoming Spider-Man '94 Annual #1, I will be returning to the world of Spider-Man. After 30 years, I'm finally getting to resolve the ending of my iconic animated series and tell the story of Peter finding Mary Jane. I want to thank everyone… pic.twitter.com/dxgfGZrZIc — John Semper Jr. (@johnsemper) September 23, 2026

«Tras 30 años de gestación, el showrunner original vuelve para plasmar en papel su visión del reencuentro entre Peter y Mary Jane. Junto al artista Alessio Cammardella, el equipo da vida a los momentos inmediatamente posteriores al final en suspenso de la sexta temporada de la serie animada y previos a la colección de cómics Spider-Man ’94. ¡No querrán perderse esto, fans arácnidos! ¡La espera ha terminado! A la venta el 9 de diciembre», señala Marvel Comics.

Spider-Man: The Animated Series se emitió en Fox Kids Network entre 1994 y 1998, abarcando cinco temporadas y 65 episodios. La serie compartía un universo narrativo flexible con otros programas animados de Marvel de los años noventa y presentaba tramas más extensas, con un estilo más cercano al de las telenovelas que las producciones anteriores. Al final de la tercera temporada, Mary Jane Watson fue arrastrada a través de un portal interdimensional creado con tecnología del Duende Verde y desapareció en el limbo o en otra dimensión.

Más tarde reaparecía una versión de Mary Jane que iniciaba una relación con Peter –llegando incluso a casarse–, pero se revelaba que dicha Mary Jane era un clon y terminaba muriendo. En el episodio final de la serie, Madame Web recompensaba a Spider-Man ofreciéndose a ayudarle a localizar a la verdadera Mary Jane y transportándolo al multiverso para iniciar la búsqueda. Según Semper, no se pretendía dejar un final en suspenso permanente y frustrante, sino que lo dejó algo abierto por si se encargaban más episodios. Sin embargo, la serie concluyó tras los 65 episodios contratados, por lo que la trama quedó sin resolver.

Hasta ahora. X-Men ’97 mostró el reencuentro de Peter y Mary Jane en un cameo, y la serie de cómics Spider-Man ’94, de J.M. DeMatteis y Jim Towe, dio continuidad a la historia de la serie animada mostrándolos de vuelta en Nueva York tras la búsqueda multiversal, aunque sin ofrecer detalles sobre quién, cómo, por qué o cuándo. Por fin conoceremos la verdad.