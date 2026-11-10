Jojo’s Bizarre Adventure: este es el precio de la señal de «To be continued» de neón de Bandai Namco

Bandai Namco anunció que pondrá a la venta un letrero o señal de neón que recrea el icónico mensaje «To Be Continued» del final de los episodios de JoJo’s Bizarre Adventure, la cual —hoy en día— no solo se ve en el manga y anime; sino también en videojuegos u otros productos de la franquicia. Este coleccionable se integrará como premio en las máquinas de juego de los arcades de gancho en Japón de Banpresto a partir de diciembre de 2026. Por el momento, la compañía no ha precisado si el artículo estará disponible a nivel internacional.

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Especificaciones y precio de la señal de «To be continued» de neón de Jojo’s Bizarre Adventure

El letrero de neón cuenta con unas dimensiones aproximadas de 25 centímetros de largo por 6 centímetros de alto. Su diseño es versátil y permite tanto su montaje en la pared como su exhibición sobre repisas o estantes. La plataforma oficial de Banpresto difundió imágenes promocionales donde se aprecia el letrero colocado en una sala. En cuanto al precio, el intento en la máquina de gancho tiene un costo de ¥100 yenes, aproximadamente 2.050 COP.

La conocida frase de Jojo’s Bizarre Adventure «To Be Continued» ha servido de base para múltiples productos oficiales de la saga. Entre la mercancía disponible en el mercado se encuentran anillos comercializados por Premium Bandai, pines esmaltados, calcomanías y fundas para teléfonos móviles desarrolladas por la marca Casetify.

El lanzamiento de esta curioso coleccionable de Jojo’s Bizarre Adventure se suma al reciente estreno en Netflix de la segunda etapa de la séptima parte de la historia de Araki conocida como Steel Ball Run. Además, en Japón, se anunció una nueva línea de mercancía y artículos temáticos para el THE★JOJO WORLD OSAKA, los cuales se espera que estén disponibles a partir del mes de diciembre de este año.

Lo más interesante de las nuevas ilustraciones de los villanos de Jojo’s Bizarre Adventure es que Araki no dibujaba a Diavolo, el villano de la sexta parte, desde hace 26 años. Esta última ilustración se encuentra en el libro de arte llamado JOJO A-GO!GO! lanzado el 25 de febrero del 2000 en Japón.

Vía: Siliconera