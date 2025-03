Juego de Cartas Colecionables Pokémon, Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas ya se encuentra disponible en español latinoamericano

The Pokémon Company International finalmente lanzó el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en español latinoamericano, por primera vez en la historia del juego. Coincidiendo así con el lanzamiento de la nueva expansión de JCC Pokémon, Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas, disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo.

La incorporación de esta nueva variante lingüística a JCC Pokémon refleja el esfuerzo que está realizando la marca Pokémon por ofrecer sus productos a la comunidad latinoamericana, continuando así con la labor iniciada con el lanzamiento de la versión en español latinoamericano de Pokémon GO en mayo del 2024. Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas y las futuras expansiones de JCC Pokémon estarán disponibles en español latinoamericano. Las cartas de dichas expansiones serán completamente válidas en los eventos de Play! Pokémon, lo que permitirá a los fans latinoamericanos interactuar con la marca de una forma más cercana.

En Escarlata y Púrpura-Aventuras Compartidas, los jugadores disfrutarán del retorno de los Pokémon de entrenadores a JCC Pokémon. Introducidas en el juego por primera vez con la expansión Gym Heroes, estas cartas reflejan el vínculo especial que cada poderoso entrenador comparte con sus Pokémon, e incluyen el nombre de dicho entrenador en cada carta. Los jugadores podrán coleccionar y jugar con cartas de Pokémon de Entrenadores, como Zoroark ex de N, Clefairy ex de Lillie, Bellibolt ex de e-Nigma o Zacian ex de Paul, entre otros. Esta expansión contará con nuevas y excepcionales ilustraciones de diversos entrenadores Pokémon en cartas de rareza Rara Ilustración, Rara Ilustración Especial, Rara Ultra y Rara Híper.

Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas ya está disponible en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones. Además, Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas es la primera expansión en ofrecer expositores especiales de sobres de refuerzo, cada uno de los cuales contiene una carta promo con arte de Rara Ilustración del Reshiram de N.

Además, ya puedes jugar con Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas en formato digital a través de la app JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows, donde los entrenadores podrán coleccionar nuevas cartas de Pokémon de entrenadores y combatir con ellas. Los jugadores podrán participar en las increíbles Pruebas de Entrenadores, un nuevo modo de juego en el que los formatos van rotando, como el Desafío de Líder de Gimnasio, que permite a los jugadores experimentar JCC Pokémon de nuevas formas. Al iniciar sesión, el pase de combate de Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas recompensará a los jugadores con un nuevo mazo de Zacian ex de Paul, así como un mazo adicional de Zoroark ex de N que se desbloqueará a medida que se jueguen más partidas.