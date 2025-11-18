Karol G y el ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano: la colaboración que no esperábamos

Los fanáticos de la legendaria saga de RPG Final Fantasy conocemos muy bien el nombre de Yoshitaka Amano. Este talentoso ilustrador japonés ha trabado en esta serie casi desde su inicio y es el responsable de la mayoría de maravillosos diseños de personajes y criaturas que encontramos en estos juegos tan queridos. A el también debemos las portadas de Vampire Hunter D, la surrealista película Tenshi no Tamago e incluso ha trabajado con DC Comics, Fortnite, Resident Evil y Clair Obscur Expedition 33. Su obra es muy variada, pero no esperábamos que la siguiente colaboración de Yoshitaka Amano fuera a ser con la cantante colombiana Karol G.

Recientemente, Karol G anunció que su próxima colaboración musical será con el cantante puertorriqueño Tainy. La canción se llamará Única y se podrá escuchar en la radio y servicios de ‘streaming’ desde el jueves 20 de noviembre de 2025. Lo que realmente nos sorprendió fue la bellísima portada que tendrá este sencillo y que pueden ver a continuación.

El estilo es inconfundible. Yoshitaka Amano representó a Karol G con una piel pálida y ojos verdes que no son característicos de ella, pero sí con el cabello rojo como lo tiene ahora. También hay una criatura mitológica —una sirena o una lamia— que de inmediato nos transporta a sus trabajos con Final Fantasy.

Por si no lo sabían, esta no es la relación más directa que ‘La bichota’ ha tenido con los videojuegos. Ella ha aparecido en PUBG Mobile, Fortnite y algunas de sus canciones están en Just Dance.

Incluso si no nos gusta el reguetón o la música de estos dos artistas, tenemos que aceptar que esta portada es una obra de arte.