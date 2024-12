KFC introduce Eduardochi, la mascota virtual para criar una presa de pollo

En 2023, McDonald’s lanzó por tiempo limitado en China una miniconsola de Tetris con forma de McNugget de pollo, oficialmente licenciada por The Tetris Company. El rey por excelencia del pollo es sin lugar a dudas el Coronel Sanders de KFC, quien no se queda atrás y responde con un Tamagotchi no oficial de Bandai. Una mascota virtual bajo el nombre de Eduardochi y que no se trata de un pollo digital «vivo», sino de un pernil de pollo.

Desarrollado en colaboración con la agencia PS21, Eduardochi puede ser alimentado y cuidado como otras mascotas virtuales. El dispositivo también tiene forma de presa de pollo, cuatro botones y una cadena, así como una pantalla no retroiluminada, en honor a los clásicos. Sin embargo, el único problema es que es exclusivo de KFC España.

Para lanzar Eduardochi, KFC montó una tienda de pollo en Plaza del Callao, Madrid, del 26 de noviebre al 28. Un número limitado de Eduardochi fueron entregados, junto con promociones y descuentos. Actualmente, el dispositivo se puede pedir a través de la app o el sitio web en los restaurantes KFC de España por €3.99 (cerca de $4.22 USD), con la compra adicional de un producto del menú mientras haya existencias.

Vale mencionar que ‘Eduardo’ comenzó como un meme viral en diciembre del 2021, cuando personas en internet le dieron nombres españoles a objetos cotidianos y un pernil de pollo frito llevaba dicho nombre. El concepto tomó forma y KFC lo adoptó como parte de la marca, lanzando incluso el limitado perfume ‘Eau D’uardo’, inspirado en su secreto aroma de hierbas y especias.

KFC no es ajeno a las ideas raras, como por ejemplo el PC que también calentaba el pollo.