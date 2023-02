Kings League: qué pasó entre Pique y JuanSGuarnizo

La séptima jornada de la Kings League inicio con una polémica que involucra al ‘streamer’ colombiano JuanSGuarnizo. Esto sucedió durante el partido entre el Rayo Barcelona de Spursito contra Aniquiladores del colombiano JuanSGuarnizo, equipo al cual se le anularon tres goles (hattrick) de Fran Hernandes.

¿Repetición de partido? pic.twitter.com/FAqkSeMWj3 — ElJuaniquilador 💪 (@JuanSGuarnizo) February 19, 2023 Luego del encuentro, un acalorado JuanSGuarnizo compartió la siguiente imagen de los reglamentos de la Kings League.

Estos comentarios se debieron una serie de faltas al reglamento que cometió el equipo de árbitros del partido. Así que en medio de la polémica entre el equipo del colombiano JuanSGuarnizo y Spursito, Pique tomo la decisión de repetir por completo los últimos dos minutos del encuentro.

Las reacciones de ambos bandos no se hicieron esperar. Sin embargo, hoy durante el After Kings Gerard Piqué —presidente de la Kings League— aumento la tensión con unas fuertes declaraciones.

SPURSITO Y JUAN GUARNIZO RAJANDO DE LA LIGA Y DE TITOS (@manu_titos)@Spursito

"No puedes venir sin saberte las reglas"

"Esto es vergonzoso"@JuanSGuarnizo

"Lo único que falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda"#KingsLeague #KingsLeagueJ7 pic.twitter.com/H166S9r7GE — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 19, 2023

«Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League»

@JuanSGuarnizo tenias razón de nada sirven los after Kings ya todo esta claro… pic.twitter.com/NjSaUJFJ9N — Santiago blalo (@santiagoblalo) February 20, 2023 Antes de estas declaraciones, Piqué se excusó por según sus palabras «no haber explicado con claridad las reglas del 1 Vs. 1.

Además, Piqué agregó que siempre que exista una falta al reglamento entrará a tomar la mejor decisión para la liga. Como resultado Spursito será el primer presidente sancionado de la Kings League y el resto de presidentes han quedo advertidos para cumplir las reglas de la liga y no «amenazar con marcharse». De lo contrario, el presidente deberá dejar su equipo y despedirse de la Kings League.

𝗦𝗘 𝗔𝗖𝗔𝗕𝗢 𝗘𝗟 𝗕𝗨𝗘𝗡𝗥𝗢𝗟𝗟𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 #AfterKings7 pic.twitter.com/Jc5Ex5SpkV — Kings League No Context (@KingsLeagueNC) February 20, 2023

Finalmente, oficialmente no se ha hecho nada con la carta 1 Vs 1 pero dejaron claro, durante el After Kings del 20 de febrero cómo va funcionar la polemica carta a partir de la octava jornada de la Kings League.

Así va a funcionar el 1v1 a partir de ahora.#AfterKings7 #InfoJobs pic.twitter.com/rr3DFuYfp7 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 20, 2023

¿Cuándo es y cuáles son los horarios de la octava jornada (8) de la Kings League?

Quedan solo cuatro partidos para el inicio de los ‘playoffs’, así que es normal que algunos se pregunten cuándo es y cuáles son los horarios de la octava jornada (8) de la Kings League. Para los que aún no sepan, les contamos que todos los domingos se juega la Kings League y esta puede ser vista en el canal oficial de la liga en Twitch.

Horarios octava jornada (8) de la Kings League

Aniquiladores vs JIJANTES – 10:00 A.M hora de Colombia.

El Barrio vs Rayo de Barcelona – 11:00 A.M hora de Colombia.

Ultimate Móstoles vs XBUYER – 12:00 del medio día hora de Colombia.

Saiyans vs Kunisports – 1:00 P.M hora de Colombia.

1K FC vs Los Troncos FC – 2:00 P.M hora de Colombia.

PIO FC vs Porcinos – 3:00 P.M hora de Colombia.

