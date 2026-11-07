KPop Demon Hunters Advent Calendar llega para Navidad con 24 días de accesorios, joyería, artículos de papelería y juguetes, además de Blu-ray

La fiebre por KPop Demon Hunters no se detiene para la temporada navideña y The Deluxe Screen Comic con escenas inéditas es una muestra de ello. A este le sigue el lanzamiento de KPop Demon Hunters Advent Calendar, inspirado en la exitosa película animada de Netflix y Sony Pictures Animation. Creado por la marca de artículos coleccionables Get Trend, ofrece 24 días de sorpresas temáticas de la película, desde accesorios para el cabello, bisutería, papelería y hasta pequeños juguetes.

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KPop Demon Hunters Advent Calendar 2026 de Get Trend

Disponible en Amazon por $40.99 USD, todo viene en una caja de aproximadamente 20 x 20 cm, que cuenta con 24 compartimentos para abrir, uno por cada día previo a la Navidad. Entre los artículos coleccionables se incluyen: pulseras de cuentas, pinzas para el cabello y un espejo de bolsillo con las Huntr/X, Rumi, Mira y Zoey; calcetines con los colores y motivos de la película, además de llaveros, anillos y collares, todos ellos en un tono dorado. También se incluye una bolsa de tela (tote bag) temática de KPop Demon Hunters para guardar todos tus artículos coleccionables.

KPop Demon Hunters Advent Calendar 2026 de Cinereplicas

Este otro set de KPop Demon Hunters Advent Calendar está disponible en Amazon por $37 USD, e incluye artículos de papelería, calcomanías, juguetes y otros accesorios. Especialmente diseñado como un conteo de 24 días para Navidad, puedes descubrir regalos como una regla, un sacapuntas, clips y cinta adhesiva con temática de KPop Demon Hunters, además de otros tipo un antifaz para dormir, calcetines y una pulsera de hilo. Incluso incluye un minipuzle con una imagen de las Huntr/X comiendo sus fideos instantáneos favoritos.

Ambos calendarios cuentan con licencia oficial de Netflix y llegan a tiempo para su entrega durante la temporada navideña.

KPop Demon Hunters – The Criterion Collection [Blu-ray/DVD]

Aunque la película fue originalmente un estreno exclusivo de Netflix, ahora puedes adquirir una copia física en Blu-ray o DVD a través de una edición especial 4K de The Criterion Collection, disponible en Amazon. La película se estrenó en ‘streaming’ el 20 de junio del 2025, primera aparición de KPop Demon Hunters y Huntr/X en la pequeña pantalla. Este musical animado se convirtió en un fenómeno mundial, llegando incluso a ganar el premio Óscar a la mejor película de animación y a mejor canción original por ‘Golden’.